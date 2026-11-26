Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh, quyền Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, phát biểu khai mạc chương trình ẢNH: THẾ CƯỜNG

Nhằm xây dựng môi trường số an toàn và giàu tính thấu cảm, Liên minh Niềm tin số phối hợp cùng Media AI Lab và Học viện Ngoại giao chính thức phát động cuộc thi Sáng tạo video và poster "Không một mình" năm 2026 với chủ đề "Kết nối không tổn thương". Cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng toàn quốc, diễn ra trực tuyến từ 26.11 đến 21.12.2026.

Đại sứ đồng hành Hoàng Dung giới thiệu thể lệ và hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi Sáng tạo video và poster “Không một mình” 2026 ẢNH: THẾ CƯỜNG

Hướng tới việc điều chỉnh hành vi giao tiếp trên không gian mạng, cuộc thi đề cao sự lắng nghe, tôn trọng ranh giới cảm xúc và lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp những người chịu tổn thương không phải đơn độc đối mặt.

Nhà báo, tiến sĩ Tạ Bích Loan lắng nghe và tư vấn cho người tham gia về cách ứng phó với bạo lực trên không gian mạng ẢNH: THẾ CƯỜNG

Sinh viên có thể dự thi theo cá nhân hoặc nhóm, chuyển hóa các câu chuyện có thật từ cẩm nang chiến dịch "Không một mình" thành 2 loại hình sản phẩm:

Video: Thời lượng dưới 3 phút, bám sát chủ đề cuộc thi.

Poster: Thiết kế hình ảnh sáng tạo, truyền tải thông điệp kết nối an toàn.

Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo nhưng yêu cầu kê khai minh bạch công đoạn sử dụng và đảm bảo tính bản quyền, nhân văn. Trong quá trình dự thi, thí sinh sẽ được tham gia tập huấn trực tuyến và nhận cố vấn chuyên môn để hoàn thiện tác phẩm.

Nghi thức phát động cuộc thi Sáng tạo video và poster “Không một mình” 2026 với chủ đề “Kết nối không tổn thương” ẢNH: THẾ CƯỜNG

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cùng các giải phụ (Sáng tạo AI, Câu chuyện ấn tượng, Poster xuất sắc). Các tác phẩm đoạt giải sẽ nhận Giấy chứng nhận và được vinh danh tại Gala tổng kết chiến dịch "Không một mình".

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