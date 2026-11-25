Ngày 25.11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết hòa thượng Thích Phước Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, vừa ký thông báo cảnh báo phật tử cảnh giác với "trào lưu đi chùa online"; đồng thời kêu gọi không tham gia vào các hoạt động liên quan đến các ứng dụng có tính chất "câu view", "câu like" bán hàng và trục lợi.

Thông báo cho biết, thời gian qua Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế nhận được thông tin phản ánh liên quan đến "trào lưu đi chùa online" có nguồn gốc từ nước ngoài đang lan sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Các ứng dụng "đi chùa online" trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ứng dụng chùa ảo Sansa được tạo ra bằng hình thức "vibe coding" mô tả tính năng bằng lời nói để trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ lập trình phục vụ cho nhu cầu thư giãn, tĩnh tâm của cá nhân. Ban đầu, ứng dụng này chỉ có 20 chỗ ngồi ảo, đến nay đã nâng lên trên 10.000 chỗ ngồi ảo.

Khi tham gia ứng dụng Sansa, người dùng được hệ thống tự động cấp cho avatar (hình chú tiểu) dùng tên định danh do hệ thống tự đặt, sử dụng các phím điều hướng để điều khiển chú tiểu đi lại trong khuôn viên chùa, thực hiện các hành động mô phỏng (lễ bái, quỳ, gõ mõ...) không có tính năng trò chuyện (không tích hợp ô "chat" hay hộp thư nhắn tin). Nền tảng Sansa đã đạt 1 triệu lượt truy cập, hiện chưa thống kê được cụ thể số lượng người dùng.

Hiện nay, đã xuất hiện các ứng dụng tương tự Sansa tại Việt Nam như "niemphatonline", "dichuaonline", "caunguyenonline"... Nhiều website, tài khoản TikTok livestream "chùa online" thu hút người xem, lấy tương tác, kêu gọi ủng hộ nhằm mục đích trục lợi, bán hàng online.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khẳng định Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế không có ứng dụng nào liên quan đến các ứng dụng "đi chùa online", nên đề nghị tăng ni, phật tử lưu tâm cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động liên quan đến các ứng dụng có tính chất kêu gọi trục lợi.

Các ứng dụng đi chùa online trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Đi chùa online", "niệm Phật online"... là những ứng dụng 3D trên nền tảng mạng xã hội và các trình duyệt web cho phép người dùng tạo nhân vật, vãn cảnh chùa Việt và thực hiện các hoạt động mô phỏng như lạy Phật, lần tràng hạt, tụng kinh, thiền định hay thỉnh chuông. Người dùng có thể truy cập trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần cài đặt.

Theo khuyến cáo từ các bậc tôn đức giáo phẩm, tu tập cần có pháp môn, sự học hỏi và thực hành để chuyển hóa thân tâm. Nếu quá mải mê với hình ảnh trên màn hình, người chơi dễ bị cuốn vào thế giới ảo mà quên việc tu tập thực tế. Thay vì ngồi thiền trong không gian ảo, mỗi người có thể dành thời gian ngồi thiền thực tế để trực tiếp cảm nhận và rèn luyện tâm mình, không nên quá phụ thuộc vào màn hình, nhất là trước giờ ngủ.