Ngày 23.11, UBND thành phố Huế phát thông tin về việc kiểm soát nội dung, hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tuyên truyền.

Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, dùng AI thiết kế, tạo hình ảnh góp phần đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá sự kiện văn hóa, xã hội.

Tuy nhiên, ảnh một số ảnh AI tạo ra có thể xuất hiện chi tiết thiếu chính xác, sai lệch thực tế, nhất là với di tích lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc, nhân vật lịch sử, trang phục, biểu tượng và yếu tố văn hóa truyền thống.

Siết quy trình kiểm duyệt, ưu tiên ảnh tư liệu thực tế

UBND thành phố Huế cho biết, để bảo đảm tính chính xác, phù hợp của sản phẩm tuyên truyền, Sở VH-TT-DL thành phố đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung trọng tâm.

Với hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và địa danh cụ thể, Sở VH-TT-DL Huế yêu cầu cần ưu tiên ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm quyền sử dụng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, các đơn vị cần kiểm soát chặt nội dung, hình ảnh ứng dụng AI khi xây dựng sản phẩm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá sự kiện văn hóa, xã hội. Các cơ quan phải kiểm tra, duyệt kỹ trước khi in ấn, lắp đặt, đăng tải, trình chiếu hoặc phổ biến ra công chúng; không dùng trực tiếp sản phẩm AI chưa được rà soát, kiểm chứng và chỉnh sửa phù hợp.

Với hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và địa danh cụ thể, cần ưu tiên ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm quyền sử dụng.

Nếu dùng AI xử lý, bổ trợ thiết kế, đơn vị phải đối chiếu với tư liệu chính xác, không làm biến dạng, thêm, bớt hay thay đổi chi tiết đặc trưng gây sai lệch kiến trúc, cảnh quan, giá trị lịch sử, văn hóa và nhận diện địa điểm.

Các đơn vị cũng phải rà soát kỹ yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, trang phục truyền thống để phù hợp nội dung, bối cảnh và đối tượng tuyên truyền. Đặc biệt, cần kiểm tra tính chính xác, trang trọng khi thể hiện Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, chân dung lãnh tụ, biểu tượng chính trị; kiểm tra chữ viết, khẩu hiệu, tên sự kiện, thời gian, địa điểm và thông tin trên sản phẩm để tránh lỗi phát sinh từ AI.

Hình ảnh do AI tạo ra sai với thực tế, xuất trên banner quảng cáo của một đơn vị ở Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Khi thuê đơn vị thiết kế, sản xuất sản phẩm tuyên truyền, cơ quan đặt hàng cần nêu rõ yêu cầu về tính chính xác của nội dung, hình ảnh cùng trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa. Cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm duyệt sản phẩm trước khi sử dụng; nếu chưa đủ cơ sở xác định tính chính xác, cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị quản lý di tích, địa điểm liên quan.

Các đơn vị phải rà soát sản phẩm tuyên truyền đang sử dụng, đã đăng tải hoặc chuẩn bị phát hành. Nếu phát hiện hình ảnh sai lệch, không phù hợp, cần kịp thời dừng sử dụng, thu hồi, gỡ bỏ hoặc thay thế, chỉnh sửa; không tiếp tục phát hành, phổ biến khi chưa khắc phục.

Từng rà soát, tháo gỡ banner có hình ảnh do AI tạo sai

Như Thanh Niên đã đưa tin, cùng ngày, cộng đồng mạng đã phản ứng việc một số banner thiết kế bằng AI làm sai lệch kiến trúc di sản Huế. Ngành văn hóa thành phố Huế đã yêu cầu tháo gỡ.

Cụ thể, ảnh chụp lại một banner có hình ảnh Ngọ môn và lầu Ngũ Phụng (Đại nội Huế), cầu Trường Tiền, tháp Phước Duyên (chùa Thiên Mụ) được lồng ghép trong cùng một khung hình. Trong đó, kiến trúc các di tích bị sai như Ngọ môn có 8 cửa (thực tế có 5 cửa), tháp Phước Duyên có 8 tầng (thực tế 7 tầng), cầu Trường Tiền dài hơn 12 nhịp hiện có.

Bài viết nhanh chóng nhận nhiều ý kiến phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc lạm dụng AI để thiết kế hình ảnh thiếu chính xác gây phản cảm.

Theo ghi nhận, hình ảnh xuất hiện trên mạng được đặt tại trụ sở chính của một nhà mạng viễn thông trên đường Đống Đa (phường Thuận Hóa, thành phố Huế). Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đơn vị này bắt đầu tháo dỡ.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Lộc, Chánh văn phòng Sở VH-TT-DL, cho biết tấm banner in sai bị cộng đồng mạng phản ứng là của một nhà mạng viễn thông quảng cáo dịch vụ 5G. Sau khi nắm thông tin, Sở VH-TT-DL đã yêu cầu tháo dỡ để làm lại.