Phát hiện 16 trẻ em bị giấu kín trong ngôi nhà đổ nát, đầy chất thải ở Mỹ

Theo Hãng tin AP dẫn lời nhà chức trách Mỹ, các trẻ em được phát hiện tại một ngôi nhà ở làng Hamden, hạt Vinton, trong lúc lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét liên quan một cuộc điều tra khác. Một số trẻ không thể nói, trong khi một cô gái 18 tuổi bị khuyết tật phát triển thậm chí không thể viết tên mình.

"Hầu hết gia súc của chúng tôi còn được nuôi trong điều kiện tốt hơn các em", cảnh sát trưởng hạt Vinton Ryan Cain nói, đồng thời gọi hiện trường là "kinh tởm".

Cảnh sát Mỹ giăng dây phong tỏa một ngôi nhà giam giữ 16 trẻ em ở bang Ohio ngày 1.7.2026 ẢNH: AP

Các quan chức cho biết các trẻ em - từ 18 tháng tuổi đến 18 tuổi - dường như phải sống phần lớn thời gian trong một căn phòng rộng khoảng 3,5 m x 3,5 m. Căn nhà có chất thải vương vãi, rác và đồ đạc hư hỏng nằm khắp nơi. Nhà chức trách không phát hiện lồng giam, nhưng cho biết các em bị cô lập nghiêm trọng và không được đến trường.

"Chúng tôi không biết sẽ có đến 16 đứa trẻ ở đó. Đây là sự việc mà chúng ta không thường thấy ở Mỹ", Tổng chưởng lý bang Ohio Andy Wilson nói trong cuộc họp báo ngày 1.7.

Bảy trẻ được đưa đến bệnh viện ở Columbus, trong đó 2 em được trực thăng chuyển đi. Một em trong tình trạng nguy kịch vào ngày 30.6, trong khi một số em khác phải nhập viện điều trị. Các em hiện được Sở việc làm và dịch vụ gia đình bang Ohio tạm thời chăm sóc.

Theo lời công tố viên, cha mẹ và 2 ông bà của các đứa trẻ đã bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em ở mức độ trọng tội. Công tố viên hạt Vinton William Archer cho biết cáo buộc ở cấp độ nghiêm trọng do vụ việc liên quan "tổn thương thể chất nghiêm trọng".

Bốn người lớn, gồm Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders và Elizabeth Siders, đã trình diện tại tòa ngày 1.7. Thẩm phán ấn định tiền bảo lãnh 300.000 USD cho mỗi người. Giới chức Mỹ chưa công bố quan hệ chính xác giữa 16 đứa trẻ.

Các điều tra viên cho biết gia đình này đã nhiều lần chuyển nơi ở tại miền nam Ohio trong khoảng 2 thập niên qua và dường như né tránh việc lập hồ sơ y tế cũng như hồ sơ chính phủ. "Những người này khá giỏi trong việc che giấu những đứa trẻ", ông Wilson nói.

Ngôi nhà nơi các em được phát hiện nằm trên một con đường khuất, gần đường ray xe lửa và bị cây cối che chắn một phần. Một hàng xóm 60 tuổi cho biết ông không hề nhìn thấy trẻ em kể từ khi gia đình này chuyển đến khu vực cách đây vài năm.

Các điều tra viên đang kiểm tra xem gia đình này từng bị báo cáo với cơ quan bảo vệ trẻ em hay chưa. Vụ việc gợi nhớ những án bạo hành gia đình nghiêm trọng tại Mỹ, trong đó có vụ vợ chồng David và Louise Turpin bị kết án tù chung thân sau khi tra tấn, bỏ đói và xích một số người con trong tổng số 13 đứa con tại nhà riêng ở California.