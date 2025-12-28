Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Người cha lần theo dữ liệu điện thoại để giải cứu con gái bị bắt cóc

Phi Yến
Phi Yến
28/12/2025 08:18 GMT+7

Đài CBS News hôm 27.12 đưa tin một người cha ở bang Texas đã lần theo dữ liệu điện thoại và giải cứu thành công con gái 15 tuổi bị người lạ dùng dao khống chế ép vào xe tải và bắt cóc hôm Giáng sinh 25.12.

Cha sử dụng dữ liệu điện thọai cứu con gái bị bắt cóc thành công ở Texas - Ảnh 1.

Nghi phạm Giovanni Rosales Espinoza, 23 tuổi

ảnh: văn phòng cảnh sát trưởng hạt Montgomery

Trên mạng xã hội X, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Montgomery (bang Texas) thông báo vào khoảng 16 giờ 50 hôm 25.12 đã nhận được cuộc gọi trình báo của một gia đình có con vừa bị bắt cóc.

Người báo tin cho hay con gái của họ mới 15 tuổi đã dắt chó ra ngoài đi dạo nhưng không quay về nhà.

Người cha sau đó sử dụng tính năng kiểm soát của phụ huynh trên điện thoại di động của con để lần theo dữ liệu điện thoại và phát hiện thiết bị ở một khu vực hẻo lánh, có cây cối rậm rạp, cách nhà khoảng 3,6 km.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết thêm người cha, không nêu tên, đã đến nơi định vị được điện thoại và tìm thấy con gái bên trong một chiếc xe bán tải, bên cạnh là một người đàn ông "khỏa thân một phần".

Người cha giúp con rời khỏi xe và đưa về nhà, kế đến gọi trình báo cảnh sát.

Các nhà điều tra xác định nghi phạm nam giới đã dùng dao đe dọa thiếu nữ, buộc cô phải lên xe. Với sự giúp đỡ của các nhân chứng, cảnh sát đã tìm được xe của nghi phạm và xác định tài xế tên Giovanni Rosales Espinoza, 23 tuổi.

Nghi phạm đã bị bắt giữ và bị truy tố tội bắt cóc và có hành vi đồi bại đối với trẻ vị thành niên.

Espinoza đã bị tạm giam tại nhà tù hạt Montgomery mà không được bảo lãnh. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Đài KHOU, đối tác của CBS News, đưa tin thiếu nữ đang hồi phục tinh thần trong vòng tay gia đình. Cha mẹ cô cho hay trước đó không hề quen biết nghi phạm và vô cùng vui mừng vì con họ được an toàn.

