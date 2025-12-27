Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lô tôm hùm sống trị giá 400.000 USD 'biến mất' trên đường giao đến siêu thị

Khánh An
Khánh An
27/12/2025 12:29 GMT+7

Cơ quan chức năng tại Mỹ đang tiến hành điều tra vụ trộm lô hàng tôm hùm sống đang giao đến chuỗi siêu thị Costco, trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp hàng hóa gây thiệt hại lớn.

Lô tôm hùm sống trị giá 400.000 USD 'biến mất' trên đường giao đến siêu thị - Ảnh 1.

Tôm hùm được đánh bắt và đưa vào bờ tại bang Maine (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Đài Fox News ngày 27.12 đưa tin cảnh sát đang điều tra vụ trộm lô hàng tôm hùm sống trị giá 400.000 USD (10,5 tỉ đồng) từ một xe tải chở hải sản cho siêu thị Costco tại các bang Illinois và Minnesota ở Mỹ.

Theo ông Dylan Rexing, CEO của dịch vụ hậu cần Rexing Companies, lô hàng đã được nhận tại Taunton (bang Massachusetts) nhưng đã không được giao đến những điểm nhận hàng.

"Đây là một vấn đề lớn trên toàn quốc, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp và góp phần làm tăng giá cả cho người tiêu dùng", ông Rexing cảnh báo.

Vụ trộm xảy ra sau một vụ việc vận chuyển hải sản hồi đầu tháng này, trong đó hàng hóa đã bị đánh cắp từ cùng một cơ sở ở Massachusetts.

Bộ Giao thông Mỹ đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật và các hãng vận tải hàng hóa trên toàn quốc về vấn đề này.

"Trộm cắp hàng hóa đang là mối lo ngại ngày càng tăng đối với hệ thống giao thông vận tải của Mỹ, gây thiệt hại hàng tỉ USD cho nền kinh tế mỗi năm. Những tội phạm này bao gồm các vụ trộm cắp cơ hội nhằm vào các xe kéo, container và hàng hóa tại các trạm dừng xe tải hoặc các trung tâm phân phối đa phương thức và các hoạt động phối hợp cao độ do các mạng lưới tội phạm có tổ chức thực hiện", bộ này cho biết.

"Cả hai loại tội phạm này đều gây ra tổn thất kinh tế đáng kể, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và trong một số trường hợp, tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp rộng hơn như buôn bán ma túy, làm hàng giả và buôn người", theo Bộ Giao thông Mỹ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ trộm tôm hùm nêu trên, dù chưa có nghi phạm nào được xác định hoặc bị bắt giữ. Các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và liên bang, bao gồm cả các văn phòng FBI tại Chicago và Minneapolis, đang phối hợp theo dõi các manh mối.

