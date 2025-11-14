Trộm xe buýt nhưng lại đón trả khách nghiêm chỉnh

Vụ việc kỳ lạ nói trên bắt đầu xảy ra khi tài xế thực sự bước xuống khỏi chiếc xe buýt thuộc công ty Hamilton Street Railway để nghỉ ngơi ở Hamilton vào khoảng 21 giờ ngày 11.11 (giờ địa phương), theo tờ New York Post ngày 13.11 dẫn thông báo từ Đơn vị Cảnh sát Hamilton.

Một người đàn ông không rõ danh tính được cho là đã điều khiển xe buýt thuộc công ty Hamilton Street Railway ở thành phố Hamilton thuộc tỉnh bang Ontario (Canada) một cách điêu luyện vào tối 11.11

Ảnh: Chụp màn hình New York Post

Vài phút sau, chiếc xe buýt chở khoảng 10 hành khách bắt đầu lăn bánh, nhưng người đàn ông ngồi sau tay lái là một tài xế hoàn toàn khác, không được cấp phép, theo giới chức.

Tuy nhiên, thay vì gây ra hỗn loạn, người đàn ông 36 tuổi chưa rõ danh tính được cho là đã điều khiển chiếc xe buýt một cách khéo léo đến mức đáng ngạc nhiên và thường xuyên dừng lại để đón và trả khách dọc đường, theo cảnh sát.

Có lúc, người đàn ông này thậm chí còn từ chối một hành khách cố gắng lên xe với thẻ xe buýt đã hết hạn. Tuy nhiên, vị tài xế bí ẩn đã lái xe chệch khỏi tuyến đường xe buýt thông thường vài lần và phải nhờ hành khách hỗ trợ, theo tờ The New York Times.

Cảnh sát cho hay họ đã nhận thức được tình hình và bám theo chiếc xe buýt, cho đến khi xe dừng lại an toàn, sau khi tài xế giả mạo lái xe được hơn 6 km.

"Chúng tôi không biết liệu có ác ý gì không", phát ngôn viên cảnh sát Hamilton Trevor McKenna cho hay, đồng thời giải thích rằng cảnh sát đã chọn cách bình tĩnh bám theo cho đến thời điểm thích hợp để tránh làm tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Người đàn ông sau đó đã bị bắt và bị khởi tố về tội trộm cắp, cản trở giao thông và các tội danh khác, theo cảnh sát.

Cảnh sát Hamilton chưa công khai danh tính của người đàn ông nói trên, có thể mắc bệnh tâm thần và dường như "không có địa chỉ cố định", theo ông McKenna. "Ông ấy đã tuân thủ luật lệ. Tôi đoán bạn có thể nói ông ấy là một người tốt", ông McKenna nói.