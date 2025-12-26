Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Được sếp thưởng 240 triệu USD sau khi bán công ty, nhiều nhân viên sững sờ

Khánh An
Khánh An
26/12/2025 11:48 GMT+7

Khi bán công ty, một ông chủ ở bang Louisiana (Mỹ) buộc bên mua dành khoảng 15% số tiền trong hợp đồng để thưởng dần cho các nhân viên tiếp tục gắn bó với công ty.

Nhân viên sững sờ khi được thưởng 240 triệu USD từ sếp sau khi công ty bán - Ảnh 1.

Ông Graham Walker

ẢNH: FIBREBOND

CEO của một nhà máy ở bang Louisiana (Mỹ) đã chứng tỏ mình là ông già Noel ngoài đời thực, khi thưởng mỗi nhân viên những tấm séc hàng trăm ngàn USD, với tổng giá trị 240 triệu USD.

Động thái hào phóng này diễn ra sau khi ông bán công ty với giá 1,7 tỉ USD, theo tờ New York Post ngày 26.12.

Ông Graham Walker (46 tuổi), cựu CEO của Công ty Fibrebond, cho biết ông đã thỏa thuận bán nhà máy cho Công ty Eaton, trong đó có điều khoản nêu rõ rằng bên mua sẽ giữ lại khoảng 15% giá trị hợp đồng. Số tiền này được dùng để thưởng cho các nhân viên, được chi trả nhiều lần trong vòng 5 năm, ngay cả khi không ai trong số họ sở hữu cổ phần.

Thỏa thuận, được hoàn tất vào đầu năm nay khi Eaton mua lại Fibrebond, dẫn đến việc chi trả cho 540 nhân viên toàn thời gian, trung bình khoảng 443.000 USD mỗi người. Những nhân viên dài hạn được thưởng nhiều hơn con số này.

Ông Walker cho biết nhiều nhân viên gắn bó với công ty suốt vài thập niên thăng trầm sẽ nghỉ việc nếu không có khoản thưởng trên.

Vào tháng 6, các nhân viên bắt đầu nhận các phong bì niêm phong, trong đó nêu rõ khoản chi trả dành riêng cho từng cá nhân. Một số người xúc động mạnh, trong khi những người khác nghĩ đó chỉ là trò đùa. Những người còn lại ngồi lặng đi vì sững sờ.

Nhân viên sững sờ khi được thưởng 240 triệu USD từ sếp sau khi công ty bán - Ảnh 2.

Công ty Fibrebond chuyên xây dựng các nhà che cho thiết bị điện và viễn thông

ẢNH: FIBREBOND

Bà Lesia Key, một nhân viên gắn bó 29 năm với Fibrebond, người bắt đầu làm việc từ năm 1995 với mức lương 5,35 USD/giờ, đã bật khóc khi mở phong bì của mình.

Bà Key năm nay 51 tuổi và giữ vị trí phụ trách hệ thống cơ sở vật chất của Fibrebond, quản lý một nhóm gồm 18 người. Bà đã dùng khoản thưởng để trả hết nợ thế chấp và mở một cửa hàng quần áo tại thị trấn lân cận.

"Trước đây, chúng tôi sống cầm chừng qua từng kỳ lương. Bây giờ tôi mới thực sự có thể sống", bà chia sẻ.

Một nhân viên dùng số tiền của mình để đưa toàn bộ đại gia đình đi du lịch Cancún (Mexico). Những người khác thì trả bớt nợ thẻ tín dụng, mua xe trả hết, trang trải học phí đại học hoặc tăng khoản tiết kiệm hưu trí.

Một trợ lý quản lý gắn bó lâu năm là bà Hong Blackwell (67 tuổi) nhận được vài trăm ngàn USD và lập tức nghỉ hưu. Bà Blackwell, một người gốc Việt nhập cư, đã làm việc hơn 15 năm trong bộ phận hậu cần của Fibrebond. Bà cho biết mình dùng một phần khoản thưởng để mua cho chồng một chiếc Toyota Tacoma và để dành phần còn lại.

"Giờ tôi không còn phải lo lắng nữa. Cuộc sống hưu trí của tôi nhẹ nhàng và yên bình", bà chia sẻ và nói thêm rằng thuế đã chiếm một khoản rất lớn, gần 100.000 USD, nhưng số tiền thực nhận vẫn đủ để làm thay đổi cuộc đời.

Công ty Fibrebond được cha của ông Graham Walker là ông Claud Walker thành lập vào năm 1982, với khoảng một chục nhân viên chuyên xây dựng các nhà che cho thiết bị điện và viễn thông.

Công ty phát triển mạnh trong thời kỳ bùng nổ điện thoại di động những năm 1990, rồi suýt sụp đổ khi nhà máy bị cháy rụi vào năm 1998.

Gia đình Walker vẫn tiếp tục trả lương cho người lao động ngay cả khi sản xuất bị đình trệ, một quyết định mà nhân viên đến nay vẫn xem là nền tảng của văn hóa trung thành tại công ty.

Khám phá thêm chủ đề

