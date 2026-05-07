Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn ở Quảng Trị

Bá Cường
07/05/2026 10:12 GMT+7

Chỉ trong 1 buổi sáng, người dân tại Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện 2 thi thể trôi dạt trên sông Thạch Hãn.

Sáng nay 7.5, thông tin từ Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết đang xác minh thông tin thi thể một người phụ nữ trôi dạt trên sông Thạch Hãn.

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ trên sông Thạch Hãn

ẢNH: B.H

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 7.5, tại khu vực sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Hậu Kiên (xã Triệu Phong), người dân đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào mép bờ sông. 

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an đã có mặt đưa thi thể lên bờ. Ban đầu xác định thi thể là nữ giới khoảng 45 - 50 tuổi. Công an xã Triệu Phong đã triển khai xác minh danh tính, thân nhân của nạn nhân.

Cùng thời điểm đó, tại xã Triệu Bình, người dân cũng phát hiện thi thể của ông P.H (58 tuổi, ở thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình) trôi dạt trên sông Thạch Hãn đoạn chảy qua thôn Dương Đại Thuận.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 6.5, gia đình phát hiện ông P.H rời khỏi nhà và tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Cả hai vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Phát hiện thi thể nữ tử vong hơn 1 năm trong rừng Sơn Trà ở thành phố Đà Nẵng

Thi thể một phụ nữ vừa được phát hiện trong rừng Sơn Trà, tử vong hơn 1 năm, Công an thành phố Đà Nẵng đang truy tìm danh tính nạn nhân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

