Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn ở Quảng Trị

Sáng nay 7.5, thông tin từ Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết đang xác minh thông tin thi thể một người phụ nữ trôi dạt trên sông Thạch Hãn.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ trên sông Thạch Hãn

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 7.5, tại khu vực sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Hậu Kiên (xã Triệu Phong), người dân đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào mép bờ sông.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an đã có mặt đưa thi thể lên bờ. Ban đầu xác định thi thể là nữ giới khoảng 45 - 50 tuổi. Công an xã Triệu Phong đã triển khai xác minh danh tính, thân nhân của nạn nhân.

Cùng thời điểm đó, tại xã Triệu Bình, người dân cũng phát hiện thi thể của ông P.H (58 tuổi, ở thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình) trôi dạt trên sông Thạch Hãn đoạn chảy qua thôn Dương Đại Thuận.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 6.5, gia đình phát hiện ông P.H rời khỏi nhà và tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Cả hai vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.