Phát hiện 2 thi thể trong vụ 9 thuyền viên mất tích
Video Thời sự

Thanh Lộc
30/09/2025 11:54 GMT+7

Sáng 30.9.2025, UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết có 2 thi thể vừa được phát hiện trôi dạt vào bờ biển, nghi là của các thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá ngày 29.9.

Sáng 30.9, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã tìm thấy 2 thi thể thuyền viên trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trên biển khiến 9 thuyền viên mất tích.

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, khoảng 6 giờ cùng ngày, một thi thể được phát hiện tại bờ biển thôn Thanh Hải (cách Lăng Ông 200 m về hướng đông nam), thi thể còn lại trôi dạt vào bờ biển thôn Tiền Phong (cách Lăng Ông 3 km).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng biên phòng đã phối hợp Công an xã Bắc Trạch bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng để làm thủ tục pháp lý, xác minh danh tính. Đến 9 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Bé – chủ 2 tàu cá gặp nạn – đã nhận diện và xác định 2 thi thể là thuyền trưởng Trần Hoàng Thọ (41 tuổi, quê An Giang) và thợ máy Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

Phát hiện 2 thi thể trong vụ 9 thuyền viên mất tích, - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực trục vớt con tàu

Ảnh: Thanh Lộc

Trước đó, ngày 29.9, lực lượng Quân khu 4, Công an tỉnh và Quân sự khu vực 2 Quảng Ninh đã phối hợp trục vớt tàu BV-92756-TS. Tuy nhiên, do đêm tối và con tàu lớn, nặng nên công tác trục vớt phải tạm dừng vào lúc 23 giờ.

Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục huy động tàu thuyền, mở rộng phạm vi tìm kiếm các thuyền viên còn lại. Thời tiết trên biển sáng 30.9 đã bớt sóng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ. Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã điều tàu VH01 với 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xuồng máy và 5 chiến sĩ khác tham gia tìm kiếm.

thuyền viên mất tích chìm tàu Đắm tàu Quảng Trị bão bualoi bão số 10
