Phát hiện 5 bí mật giúp tăng 29% khả năng sống thọ, bạn được mấy điều?

Theo đó, tập theo lối sống Địa Trung Hải (ĐTH) - ngay cả khi bạn không sống ở ĐTH - có thể giúp giảm nguy cơ tử vong, kể cả ung thư và bệnh tim mạch, theo trang tin Yahoo.



Các nhà khoa học từ đại học Autonomous University of Madrid (Tây Ban Nha) và Trường Y tế Công cộng Harvard T. H. Chan (Mỹ) đã xem xét dữ liệu của 110.799 người trong độ tuổi từ 40 đến 75 từ ngân hàng sinh học của Anh (UK Biobank).

Những người tham gia được chấm điểm theo các tiêu chí sau:

Lối sống với thức ăn lành mạnh, có nhiều bạn tốt và nghỉ ngơi nhiều có thể giúp bạn sống lâu hơn SHUTTERSTOCK

1. Có tuân theo chế độ ăn kiêng kiểu ĐTH hay không

2. Nấu ăn có hạn chế muối hay không, có chọn đồ uống tốt cho sức khỏe không

3. Có giao tiếp xã hội, tập thể dục và nghỉ ngơi nhiều hay không.

Chín năm sau, 4.247 người đã chết, 2.401 người mắc ung thư và 731 người mắc bệnh tim mạch.

Kết quả đã phát hiện những người Anh nhưng sống theo lối sống ĐTH đã giảm 29% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và giảm 28% nguy cơ tử vong do ung thư so với những người không theo lối sống này, theo Yahoo.

Đặc biệt, những người nhóm 3 - chú trọng việc nghỉ ngơi, tập thể dục và đặc biệt là giao lưu với bạn bè - có nguy cơ tử vong thấp nhất và tử vong vì bệnh tim mạch cũng thấp hơn.

Mọi người nên cố gắng tuân theo lối sống Địa Trung Hải

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Mercedes Sotos-Prieto, nhà dịch tễ học dinh dưỡng tại đại học Autonomous University of Madrid (Tây Ban Nha) kiêm phó giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Harvard T. H. Chan (Mỹ), khuyên mọi người nên cố gắng tuân theo lối sống ĐTH theo cách phù hợp với nền văn hóa của chính họ.

Ông nói: Nghiên cứu này gợi ý rằng những người dân không thuộc vùng ĐTH có thể áp dụng chế độ ăn này bằng cách sử dụng các sản phẩm sẵn có tại địa phương và áp dụng lối sống ĐTH tổng thể trong bối cảnh văn hóa của chính họ.

Những điểm quan trọng trong lối sống Địa Trung Hải

Lối sống ĐTH bao gồm nhiều mặt, từ chế độ ăn, cách nấu ăn, cách ăn, cho đến giao tiếp xã hội, chế độ ngủ nghỉ và tập thể dục.

Chế độ ăn Địa Trung Hải từ lâu đã được ca ngợi là "tiêu chuẩn vàng" của ăn uống lành mạnh SHUTTERSTOCK

1. Chế độ ăn

Chế độ ăn ĐTH từ lâu đã được ca ngợi là "tiêu chuẩn vàng" của ăn uống lành mạnh. Nó chú trọng vào rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu, cá và các loại đậu, một ít rượu vang và thật ít thịt đỏ, thật ít đồ chiên và đồ chế biến kỹ, thật ít ngũ cốc tinh chế, đường và chất béo bão hòa.

2. Cách nấu ăn và cách ăn

Cách nấu ăn chủ yếu nêm gia vị, ít nêm muối.

Người dân nơi đây thường ăn uống với những người thân yêu - gia đình và bạn bè - và dành nhiều thời gian để thưởng thức bữa ăn cùng nhau.

3. Giao tiếp xã hội

Mọi người duy trì các mối quan hệ xã hội bền chặt, thường xuyên giao lưu với bạn bè.

4. Cách ngủ nghỉ

Họ thường ngủ trưa và ngủ đủ giấc từ 6 - 8 tiếng mỗi đêm.

5. Cách tập thể dục

Mọi người tập thể dục thường xuyên và thường tập cùng nhau, như đi dạo với bạn bè.

Những điều này cũng đã được chứng minh là có thể giúp giảm bệnh tim mạch, theo Yahoo.