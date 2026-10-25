Phát hiện 91 người nước ngoài làm việc không phép trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III

Ngày 25.10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III (ở phường Bình Phước) có 91 người nước ngoài làm việc không phép.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị này có hành vi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Một số trường hợp người nước ngoài làm việc không phép bị phát hiện trong doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Xoài III ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đáng chú ý, có 91 người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trên 90 ngày nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp cũng có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp và các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai việc sử dụng lao động nước ngoài khi chưa đủ điều kiện không chỉ khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ bị xử phạt mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý lao động, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Khu công nghiệp Đồng Xoài III (phường Bình Phước) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để phòng ngừa vi phạm, cơ quan này khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động rà soát hồ sơ pháp lý của toàn bộ lao động nước ngoài; chỉ bố trí làm việc khi người lao động đã được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép theo quy định.

Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo lãnh, quản lý người nước ngoài và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát sinh việc nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thay đổi tình trạng cư trú, đồng thời phối hợp xử lý các giấy tờ liên quan theo đúng quy định.