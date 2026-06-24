Phát hiện cá nhà táng cũng biết dùng 'tiếng địa phương' để kết bạn

Cá nhà táng giao tiếp dưới đại dương bằng những chuỗi tiếng "click" (tiếng gõ) ngắn được gọi là coda. Tùy thuộc vào nhịp điệu của những tiếng gõ này, mỗi đàn cá sẽ sở hữu một phương ngữ riêng. Điều thú vị là các nhà khoa học nhận thấy những đàn cá chỉ chấp nhận kết bạn và sinh hoạt với các cá thể phát ra cùng phương ngữ, The Guardian ngày 24.6 đưa tin.

Đàn cá nhà táng bơi ở vùng biển Caribbean hồi tháng 4 ẢNH: REUTERS

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B ngày 24.6, nhóm chuyên gia do tiến sĩ Luke Rendell (Đại học St Andrews, Scotland) dẫn đầu đã phân tích dữ liệu âm thanh của cá nhà táng tại Địa Trung Hải từ năm 2003 - 2021. Kết quả chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về âm điệu giữa quần thể sống ở lưu vực phía tây (gần Tây Ban Nha) và phía đông (gần Hy Lạp) của vùng biển này.

Dù cả hai nhóm đều dùng chuỗi 4 âm thanh, nhưng đàn cá ở bờ tây lại chuộng nhịp điệu "3+1" (3 tiếng gõ đều nhau, nghỉ một chút rồi gõ tiếng cuối). Trong khi đó, những họ hàng ở bờ đông lại phát ra chuỗi nhịp điệu này với tốc độ nhanh hơn hẳn.

Sự khác biệt này mang lại cho giới khoa học manh mối quan trọng về cách ngôn ngữ loài cá tiến hóa. Tiến sĩ Rendell giải thích, tổ tiên của bầy cá nhà táng này có thể đã định cư ở phía tây trước, sau đó một nhóm tách ra bơi về phía đông. Sự chia cắt về mặt địa lý qua thời gian dài đã khiến ngôn ngữ của nhóm phía đông biến đổi và có nhịp độ nhanh hơn.

Bất ngờ cá nhà táng có ‘bảng chữ cái ngữ âm’

Nghiên cứu khẳng định quá trình hình thành phương ngữ mới ở cá nhà táng diễn ra chậm và đòi hỏi sự cô lập nhất định giữa các quần thể. Cơ chế này được đánh giá là có sự tương đồng lớn với quá trình tiến hóa trong ngôn ngữ của loài người cũng như tiếng hót của các loài chim.