Thời sự

Phát hiện các mẩu xương khi trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn

Đức Nhật
30/04/2026 07:55 GMT+7

Khi trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn, lực lượng chức năng phát hiện các mẩu xương và nhiều đạn pháo, vũ khí.

Ngày 30.4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã trục vớt thành công một xác xe tăng được phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn.

Xác xe tăng đã được trục vớt lên bờ thành công sau hơn nửa thế kỷ bị vùi dưới cát biển

ẢNH: TRANG ANH

Trước đó, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng, sử dụng cẩu trục và máy múc hạng lớn, tranh thủ thời điểm thủy triều xuống để triển khai công tác trục vớt.

Sau nhiều giờ trục vớt, xác xe tăng đã lộ diện

ẢNH: TRANG ANH

Sau nhiều giờ, chiếc xe tăng được đưa lên khỏi mặt cát và vận chuyển về trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai để đánh giá hiện trạng.

Trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng thu hồi nhiều vật dụng liên quan, đồng thời phát hiện một số vũ khí, gồm súng AR15, đạn và băng đạn cỡ 12,7 ly, đạn 14,5 ly cùng 9 đầu đạn pháo 120 ly.

Nhiều đạn pháo, súng các loại được tìm thấy

ẢNH: TRANG ANH

Thượng tá Nguyễn Đức Toàn, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết toàn bộ số vũ khí, đạn dược đã được thu gom, bảo quản và đưa về khu vực an toàn. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số mẩu xương, dây chuyền bằng inox và giày. Hiện các mẩu xương, dây chuyền bằng inox, giày cũng đang được bảo quản ở nơi trang trọng.

Danh tính và nguồn gốc của chiếc xe tăng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện một số mẩu xương, dây chuyền bằng inox và giày

ẢNH: TRANG ANH

Đây không phải lần đầu tiên xác xe tăng được phát hiện tại khu vực này. Năm 2007, tại bãi biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ), lực lượng chức năng từng trục vớt 2 xe tăng của quân đội Sài Gòn. Các phương tiện này được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22, bị tiêu diệt khi tìm cách rút lui ra biển trong những ngày cuối của chiến tranh.

Sau nhiều giờ trục vớt, xác xe tăng đã được đưa lên bờ thành công

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thiếu tướng Trần Công Thức, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5, cho biết thời điểm đó, các lực lượng của ta gồm khoảng 6 tiểu đoàn, trong đó có một tiểu đoàn pháo binh, đã tiến công thẳng vào Quy Nhơn, đánh chiếm dinh tỉnh trưởng. Địch hoang mang, tháo chạy ra cảng biển để tìm cách lên tàu rút lui. 

Tuy nhiên, pháo binh ta đã đánh chặn, không cho tàu tiếp cận, trong khi bộ binh tiếp tục tiến công, tiêu diệt lực lượng địch trên dải bờ biển. Nhiều xe tăng và phương tiện quân sự đã bị phá hủy, vùi lấp tại khu vực này.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, thu thập những hiện vận, súng đạn còn sót lại trong xác xe tăng

ẢNH: TRANG ANH

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, rạng sáng 31.3.1975, quân ta đồng loạt mở cuộc tổng tiến công vào tuyến phòng thủ của quân đội Sài Gòn tại Bình Định (cũ). Các đơn vị chủ lực như Sư đoàn 3, Sư đoàn 968 cùng lực lượng địa phương chia nhiều mũi tiến công, đánh vào các cứ điểm trọng yếu, cắt đứt quốc lộ 1.

Chiếc xe tăng đã được vận chuyển về trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai

ẢNH: TRANG ANH

Tại Quy Nhơn, lực lượng vũ trang phối hợp với quần chúng nổi dậy, nhanh chóng kiểm soát các vị trí then chốt như sân bay, quân cảng và cơ quan đầu não của chính quyền cũ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thị xã Quy Nhơn được giải phóng hoàn toàn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch giải phóng miền Trung.

