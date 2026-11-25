Theo Neowin, một người dùng vừa phát hiện nhiều tiến trình của Google Chrome vẫn tồn tại trong Task Manager và chiếm dụng từ 300 đến 700 MB bộ nhớ RAM sau khi đóng trình duyệt bằng nút X. Hiện tượng này xảy ra ngay cả khi tùy chọn 'Continue running background apps when Google Chrome is closed' (Tiếp tục chạy các ứng dụng nền khi Google Chrome đóng) đã bị vô hiệu hóa.

Trình duyệt Google Chrome ngốn RAM ngay cả khi đã đóng ẢNH: PHONG ĐỖ

Vì sao Chrome vẫn ngốn hàng trăm MB RAM ngay cả khi đã bấm tắt?

Thủ phạm được xác định là một thiết lập kín đáo của tính năng Gemini tích hợp sẵn, vốn từng gây chú ý khi các mô hình AI trên trình duyệt nhân Chromium như Chrome và Edge đòi hỏi tới 20 GB dung lượng ổ cứng.

Trước khi tìm ra nguyên nhân, người dùng này đã thử tắt tiện ích mở rộng, gỡ ứng dụng web, xóa cookie, bộ nhớ đệm, đặt lại trình duyệt cũng như tắt tăng tốc phần cứng, tải trước trang và AI trên thiết bị nhưng đều không hiệu quả. Chỉ khi tạo một hồ sơ Chrome mới chưa đăng nhập tài khoản, trình duyệt mới thoát hoàn toàn. Về bản chất, thiết lập của Gemini duy trì tiến trình nền để người dùng mở nhanh công cụ này ngay cả khi cửa sổ Chrome đang thu nhỏ.

Để ngăn Chrome tiếp tục tiêu tốn bộ nhớ sau khi đóng, người dùng có thể truy cập địa chỉ chrome://settings/ai/gemini hoặc mở mục Settings > AI innovations > Gemini in Chrome. Tại phần Preferences, hãy tắt các tùy chọn:

Show Gemini at the top of the browser

Show Gemini in Mac menu bar and turn on keyboard shortcut on Mac

Show Gemini in system tray and turn on keyboard shortcut on Windows

Các tùy chọn cần tắt để ngăn chặn tình trạng 'ngốn' RAM âm thầm của Chrome ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận, tài liệu hỗ trợ chính thức của Google trước đây từng liệt kê chi tiết các bước bật tắt biểu tượng Gemini trên khay hệ thống Windows. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất của bài viết hỗ trợ này dường như đã được tạo bằng AI và lược bỏ hướng dẫn trực tiếp nói trên.

Trang hỗ trợ mới hiện chỉ cung cấp thông tin chung về cách trò chuyện với Gemini, kể cả khi người dùng đã đăng nhập vào Chrome. Điều này đồng nghĩa người dùng muốn tìm cách khắc phục sẽ phải hỏi chính chatbot Gemini để được hướng dẫn lại các bước tương tự qua nhiều thao tác hơn.