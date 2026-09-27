Phát hiện cây thuốc của người H'Mông ở độ cao hơn 1.500 m

Viện Dược liệu (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả xác định loài Kinh quốc seguin (Colquhounia seguinii Vaniot), thuộc họ Hoa môi, tại xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu.

Mẫu cây được nhóm nghiên cứu thu thập ở độ cao 1.548 m trong quá trình điều tra tài nguyên cây thuốc thuộc đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm ở vùng núi cao Tây Bắc, thực hiện từ tháng 1.2023 - 12.2025.

Loài Kinh quốc seguin tại Lai Châu mới được công bố, là cây thuốc được người H'mông sử dụng lâu đời

ẢNH: VIỆN DƯỢC LIỆU

Loài Kinh quốc seguin được người H'Mông sử dụng làm thuốc

Qua nghiên cứu đặc điểm hình thái, nhóm khoa học xác định mẫu thu được là Kinh quốc seguin. Trong các năm 2023 - 2024, cây tiếp tục được trồng tại Sa Pa, Lai Châu ở độ cao 1.350 m để theo dõi quá trình phát triển, ra hoa, đối chiếu hình thái và so sánh với tiêu bản chuẩn gốc.

Cuối tháng 8.2026, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành, bổ sung Kinh quốc seguin vào khu hệ thực vật Việt Nam và nâng số loài thuộc chi Kinh quốc (Colquhounia Wall.) được ghi nhận tại Việt Nam lên 3.

Theo nhóm nghiên cứu, từ lâu người H'Mông tại Tủa Sín Chải đã sử dụng loài cây này làm thuốc dân gian. Ngọn và lá non được giã nhỏ, sao nóng để đắp lên các vết bầm tím, tụ máu; cành mang lá tươi được nấu nước ngâm, rửa khi dị ứng, mẩn ngứa ngoài da.

Việc xác định Kinh quốc seguin tại Việt Nam cung cấp thêm cơ sở khoa học cho nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen và khai thác tiềm năng của nguồn cây thuốc vùng núi Tây Bắc.