    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sức khỏe

    Phát hiện cây thuốc của người H'Mông ở độ cao hơn 1.500 m

    Liên Châu
    Liên Châu
    Các nhà khoa học Viện Dược liệu lần đầu ghi nhận loài Kinh quốc seguin có giá trị làm thuốc tại Lai Châu, nâng số loài thuộc chi Kinh quốc được xác định ở Việt Nam lên 3.

    Viện Dược liệu (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả xác định loài Kinh quốc seguin (Colquhounia seguinii Vaniot), thuộc họ Hoa môi, tại xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu.

    Mẫu cây được nhóm nghiên cứu thu thập ở độ cao 1.548 m trong quá trình điều tra tài nguyên cây thuốc thuộc đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm ở vùng núi cao Tây Bắc, thực hiện từ tháng 1.2023 - 12.2025.

    Phát hiện cây thuốc mới trên độ cao hơn 1.500 mét tại Lai Châu - Ảnh 1.

    Loài Kinh quốc seguin tại Lai Châu mới được công bố, là cây thuốc được người H'mông sử dụng lâu đời

    ẢNH: VIỆN DƯỢC LIỆU

    Loài Kinh quốc seguin được người H'Mông sử dụng làm thuốc

    Qua nghiên cứu đặc điểm hình thái, nhóm khoa học xác định mẫu thu được là Kinh quốc seguin. Trong các năm 2023 - 2024, cây tiếp tục được trồng tại Sa Pa, Lai Châu ở độ cao 1.350 m để theo dõi quá trình phát triển, ra hoa, đối chiếu hình thái và so sánh với tiêu bản chuẩn gốc.

    Cuối tháng 8.2026, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành, bổ sung Kinh quốc seguin vào khu hệ thực vật Việt Nam và nâng số loài thuộc chi Kinh quốc (Colquhounia Wall.) được ghi nhận tại Việt Nam lên 3.

    Theo nhóm nghiên cứu, từ lâu người H'Mông tại Tủa Sín Chải đã sử dụng loài cây này làm thuốc dân gian. Ngọn và lá non được giã nhỏ, sao nóng để đắp lên các vết bầm tím, tụ máu; cành mang lá tươi được nấu nước ngâm, rửa khi dị ứng, mẩn ngứa ngoài da.

    Việc xác định Kinh quốc seguin tại Việt Nam cung cấp thêm cơ sở khoa học cho nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen và khai thác tiềm năng của nguồn cây thuốc vùng núi Tây Bắc.

    Tin liên quan

    Thêm nhiều thuốc y học cổ truyền quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

    Thêm nhiều thuốc y học cổ truyền quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

    Bộ Y tế tiếp tục phối hợp Hội Đông y Việt Nam củng cố mạng lưới y học cổ truyền; mở rộng phạm vi tiếp cận bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

    95% bác sĩ trẻ y học cổ truyền có việc làm sau tốt nghiệp

    Khám phá thêm chủ đề

    tỉnh Lai Châu Bộ Y tế Y học cổ truyền Bài thuốc Dị ứng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận