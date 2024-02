Phát hiện cơ sở lập 18 tài khoản quảng cáo tư vấn khám chữa bệnh trái phép

Ngày 2.2, Sở Y tế TP.HCM cho biết, Thanh tra Sở Y tế vừa phối hợp đại diện Sở TT-TT, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.HCM), Phòng Y tế Q.11, UBND và Công an P.16 (Q.11) kiểm tra đột xuất địa chỉ số 1505 – 1507 - 1509 đường Ba Tháng Hai, P.16, Q.11 và phát hiện một công ty quảng cáo, tư vấn khám chữa bệnh trái phép. Đây cũng là địa chỉ của Phòng khám đa khoa Đại Việt vừa bị Sở Y tế tước giấy phép hoạt động 2 tháng.

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại khu vực tầng 6 tòa nhà có 1 phòng không biển hiệu, có dán dòng chữ "không phận sự miễn vào". Bên trong có trang bị hệ thống máy tính và có các nhân viên đang thực hiện tư vấn, quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân trên các trang mạng xã hội.

Bên trong công ty quảng cáo, tư vấn khám chữa bệnh trái phép SỞ Y TẾ TP.HCM

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở này thuộc Công ty TNHH quảng cáo Fruit, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315491866 ngày 21.12.2019 (đăng ký lần đầu) do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp.

Bà Chung Yến Phương, Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Fruit, cho hay công ty có hợp đồng thuê tầng 6 và 7 để hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế, bao gồm: Phòng khám đa khoa Đại Việt, Phòng khám đa khoa Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) bằng hình thức thiết kế website và chạy quảng cáo trên Google, Facebook.

Tiếp tục kiểm tra trên các trang mạng xã hội, đoàn ghi nhận Công ty TNHH quảng cáo Fruit đang sở hữu 18 tài khoản quảng cáo và tư vấn trong lĩnh vực y tế.

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, nhân viên của Công ty TNHH quảng cáo Fruit tìm kiếm khách hàng có lượt tương tác trên mạng xã hội như Website, Google, Facebook, Zalo… Sau đó, nhân viên của công ty này tư vấn các dịch vụ khám chữa bệnh theo tài liệu đã được hướng dẫn và học trước đó để lôi kéo, dẫn dắt khách hàng có nhu cầu đến cơ sở khám chữa bệnh mà công ty đã hợp tác thực hiện.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu tư vấn dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng được in ra từ máy tính và sổ tay của nhân viên tư vấn tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH quảng cáo Fruit ngưng ngay việc tư vấn khám chữa bệnh trên các nền tảng mạng xã hội và tháo dỡ ngay các nội dung quảng cáo trái phép.

Trước đó, ghi nhận của PV Thanh Niên, dù bị đình chỉ hoạt động nhưng Phòng khám đa khoa Đại Việt vẫn quảng cáo, tư vấn khám chữa bệnh qua mạng D.T

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH và Công an TP.HCM sẽ mời các cá nhân, tổ chức có liên quan, lên làm việc để xác lập hành vi và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo, tư vấn khám chữa bệnh không đúng quy định của Công ty TNHH quảng cáo Fruit.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ cơ sở pháp lý của cá nhân người nước ngoài có tên Zhuo Yong Jin đang làm việc tại cơ sở quảng cáo này.

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM xác minh việc đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội để dẫn dắt người bệnh đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Đại Việt có liên quan đến Công ty TNHH quảng cáo Fruit.