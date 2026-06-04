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Văn hóa

Phát hiện đất nước châu Âu có 21 con đường mang tên Hồ Chí Minh

Thạch Anh
Thạch Anh
04/06/2026 06:15 GMT+7

Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) vừa giới thiệu phần 3 của bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh - Con đường phía trước, tiếp tục hành trình tìm lại những dấu mốc lịch sử trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại châu Âu.

Bộ phim do đạo diễn Ngô Quang Thịnh biên kịch và thực hiện, biên tập bởi Phạm Ngọc Lan. Phần 3 mở rộng phạm vi nghiên cứu sang Đức và Ý - hai địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu hành trình tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Thông qua việc kết hợp tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa cùng ý kiến của các học giả quốc tế, bộ phim tiếp tục làm sáng tỏ những "khoảng trắng" trong lịch sử, đồng thời khắc họa sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh vượt ra ngoài biên giới VN.

Phát hiện đất nước châu Âu có 21 con đường mang tên Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Ê kíp trong quá trình thực hiện phim tài liệu Hồ Chí Minh - Con đường phía trước

NGUỒN: ĐPCC

Một trong những phát hiện đáng chú ý của đoàn làm phim là tại Ý hiện có tới 21 con đường mang tên Hồ Chí Minh. Theo ê kíp sản xuất, đây không chỉ là những địa danh hành chính đơn thuần mà còn phản ánh sự ghi nhận và trân trọng của người dân địa phương đối với vị lãnh tụ của VN.

Phần 3 gồm hai tập. Tập đầu tiên theo dấu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đức trong giai đoạn đầu thế kỷ 20, đồng thời mở ra hành trình khám phá các địa danh mang tên Hồ Chí Minh tại Ý. Tập thứ hai tập trung tái hiện chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ phim cũng dành dung lượng đáng kể để kể lại câu chuyện của những học sinh VN từng học tập tại các trường ở Đức. Những ký ức về sự quan tâm và những lời căn dặn của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ được tái hiện qua lời kể của các nhân chứng, góp phần làm nổi bật tư tưởng coi trọng giáo dục và đào tạo nhân tài của Người.

Theo đại diện TFS, Hồ Chí Minh - Con đường phía trước không chỉ là một tác phẩm tư liệu lịch sử mà còn là cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về hành trình hình thành tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với hòa bình, nhân văn và hợp tác quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 3 ra mắt khán giả tại rạp Beta Ung Văn Khiêm (TP.HCM) vào ngày 3.6, sau đó phát sóng trên HTV9 và các nền tảng số của TFS.

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