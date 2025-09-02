Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Ra mắt ấn phẩm 'Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/09/2025 07:00 GMT+7

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Đông A và NXB Đại học Sư phạm vừa cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, giới thiệu đến công chúng gần 700 tranh, ảnh và bản đồ, lược đồ tuyển chọn…, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình có 7 phần, giúp độc giả dễ dàng dõi theo hành trình cách mạng của Bác: Thơ ấu và trưởng thành (1890 - 1911); Bôn ba tìm đường cứu nước (1911 - 1924); Hoạt động cách mạng tại nước ngoài (1924 - 1941); Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1941 - 1945); Lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954); Lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước (1954 - 1969); Di sản Hồ Chí Minh.

Cuốn sách tái hiện gần như toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước ở bến cảng Nhà Rồng, bôn ba qua nhiều quốc gia và châu lục; trở thành người cộng sản VN đầu tiên, hoạt động tích cực trong phong trào cộng sản quốc tế và sau này thành lập Đảng Cộng sản VN (năm 1930). Trải qua những năm tháng tù đày lao khổ, Người trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng và phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rồi cùng chính quyền cách mạng non trẻ bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tiếp tục lãnh đạo toàn quân và toàn dân bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, hướng tới mục tiêu thống nhất đất nước… cho đến ngày Bác mất.

Ra mắt ấn phẩm 'Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình'- Ảnh 1.

Bìa ấn bản đặc biệt

Ảnh: ĐÔNG A

Nguồn tranh ảnh chân dung và tư liệu quý in trong sách được Đông A sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM) - nơi đang cất giữ bộ tư liệu đồ sộ với khoảng 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và từ các bảo tàng trong nước.

Tác phẩm phát hành song song 2 ấn bản: Ấn bản phổ thông bìa cứng có bìa áo: in màu toàn bộ trên giấy couche 150gsm (khổ 25 x 30 cm, dày 324 trang) với bìa 1 nổi bật chân dung Nguyễn Ái Quốc (năm 1924), bìa trong ép nhũ với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh… Ấn bản đặc biệt 100 bản in Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình dành cho các nhà sưu tập được đóng bìa bằng da của hãng Alran (Pháp), màu đỏ piment, phương pháp đóng sách thủ công kết hợp với hội họa theo lối cosway binding (kỹ thuật đóng sách ra đời sớm ở Anh); bìa 1 là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu sơn mài.

"Với ấn bản đặc biệt, chất liệu sơn mài được chúng tôi lựa chọn thay thế, vừa giữ tinh thần cosway binding, vừa điểm thêm một nét văn hóa truyền thống, nơi di sản tinh thần dân tộc giao hòa cùng kỹ thuật đóng sách cổ điển châu Âu", ông Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty CP văn hóa Đông A - chia sẻ.

Ra mắt ấn phẩm 'Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình'- Ảnh 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại căn cứ Việt Bắc, 1951 (ảnh từ sách)

Ảnh: ĐÔNG A


Tin liên quan

Phát sóng phim tài liệu Mùa thu khải hoàn dịp Quốc khánh 2.9

Phát sóng phim tài liệu Mùa thu khải hoàn dịp Quốc khánh 2.9

Phim tài liệu Mùa thu khải hoàn do TFS thực hiện không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng qua các tư liệu, nhân chứng sống, mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa: "Độc lập - tự do là khát vọng vĩnh hằng, là thành quả của biết bao thế hệ đã ngã xuống, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, thịnh vượng".

Vui chơi, giải trí dịp Quốc khánh 2.9

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Chí Minh tài liệu lịch sử ấn phẩm đặc biệt Tiểu sử bằng hình Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận