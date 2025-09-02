Ra mắt ấn phẩm 'Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình'

Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình có 7 phần, giúp độc giả dễ dàng dõi theo hành trình cách mạng của Bác: Thơ ấu và trưởng thành (1890 - 1911); Bôn ba tìm đường cứu nước (1911 - 1924); Hoạt động cách mạng tại nước ngoài (1924 - 1941); Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1941 - 1945); Lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954); Lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước (1954 - 1969); Di sản Hồ Chí Minh.

Cuốn sách tái hiện gần như toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước ở bến cảng Nhà Rồng, bôn ba qua nhiều quốc gia và châu lục; trở thành người cộng sản VN đầu tiên, hoạt động tích cực trong phong trào cộng sản quốc tế và sau này thành lập Đảng Cộng sản VN (năm 1930). Trải qua những năm tháng tù đày lao khổ, Người trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng và phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rồi cùng chính quyền cách mạng non trẻ bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tiếp tục lãnh đạo toàn quân và toàn dân bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, hướng tới mục tiêu thống nhất đất nước… cho đến ngày Bác mất.

Bìa ấn bản đặc biệt Ảnh: ĐÔNG A

Nguồn tranh ảnh chân dung và tư liệu quý in trong sách được Đông A sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM) - nơi đang cất giữ bộ tư liệu đồ sộ với khoảng 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và từ các bảo tàng trong nước.

Tác phẩm phát hành song song 2 ấn bản: Ấn bản phổ thông bìa cứng có bìa áo: in màu toàn bộ trên giấy couche 150gsm (khổ 25 x 30 cm, dày 324 trang) với bìa 1 nổi bật chân dung Nguyễn Ái Quốc (năm 1924), bìa trong ép nhũ với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh… Ấn bản đặc biệt 100 bản in Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình dành cho các nhà sưu tập được đóng bìa bằng da của hãng Alran (Pháp), màu đỏ piment, phương pháp đóng sách thủ công kết hợp với hội họa theo lối cosway binding (kỹ thuật đóng sách ra đời sớm ở Anh); bìa 1 là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu sơn mài.

"Với ấn bản đặc biệt, chất liệu sơn mài được chúng tôi lựa chọn thay thế, vừa giữ tinh thần cosway binding, vừa điểm thêm một nét văn hóa truyền thống, nơi di sản tinh thần dân tộc giao hòa cùng kỹ thuật đóng sách cổ điển châu Âu", ông Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty CP văn hóa Đông A - chia sẻ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại căn cứ Việt Bắc, 1951 (ảnh từ sách) Ảnh: ĐÔNG A



