Phát sóng phim tài liệu Mùa thu khải hoàn dịp Quốc khánh 2.9

Mùa thu khải hoàn được xây dựng với tinh thần trang trọng nhưng cũng đầy cảm xúc, để khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội nhìn lại hành trình 30 năm từ 1945 đến ngày thống nhất năm 1975. Qua đó, tác phẩm khơi dậy niềm tự hào, sự tri ân và ý thức trách nhiệm tiếp nối những giá trị của dân tộc.

Bộ phim mở đầu bằng Mùa thu năm 1945, khi Quảng trường Ba Đình lịch sử vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nền móng ấy, tác phẩm dẫn dắt khán giả đi qua 3 thập niên kháng chiến kiên cường, anh dũng, để đến 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, non sông liền một dải.

Hình ảnh bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM, xuất hiện trong phim Ảnh: ĐPCC

Phim không chỉ kể bằng hình ảnh và lời bình, mà còn bằng ký ức xúc động của những con người từng chứng kiến ngày lịch sử ấy. Từ cụ già từng trải qua Cách mạng Tháng Tám, đến những thanh niên hòa vào dòng người trong ngày lễ độc lập đầu tiên của đất nước thống nhất, tất cả góp phần tạo nên một "ký ức tập thể" để hậu thế mãi ghi nhớ. Đặc biệt, Mùa thu khải hoàn dành thời lượng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ hôm nay. Họ chính là những người thừa hưởng thành quả hòa bình, đồng thời là lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai.

Bộ phim tài liệu lịch sử Mùa thu khải hoàn được phát sóng lúc 21 giờ ngày 1.9 và phát lại lúc 8 giờ ngày 2.9 trên kênh HTV9 cùng các nền tảng số của HTV.



