Vui chơi, giải trí dịp Quốc khánh 2.9

Hà Nội: Chuỗi sự kiện hoành tráng chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chuỗi hoạt động trải dài từ những concert quốc gia hoành tráng, các chương trình nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại, diễu binh - diễu hành cấp quốc gia đến triển lãm văn hóa, không gian sáng tạo, cùng các khu trải nghiệm, talkshow và hoạt động giải trí dành cho giới trẻ.

Trong hai ngày 1 và 2.9, thành phố sẽ đồng loạt tổ chức hàng loạt sự kiện nghệ thuật, văn hóa và giải trí quy mô lớn tại nhiều khu vực trọng điểm, tạo không khí lễ hội tưng bừng khắp các địa bàn.

Lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia

Lễ diễu binh - diễu hành dự kiến quy tụ hơn 40.000 người, bao gồm lực lượng vũ trang, quần chúng và các đoàn diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, diễn ra theo nghi thức trang trọng cấp quốc gia tại quảng trường Ba Đình.

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Ảnh: T.N

Sự kiện là nghi lễ trọng đại, kết hợp với không khí lễ hội, âm nhạc và hình ảnh trực quan sống động, tôn vinh 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh VN, diễn ra từ 6 giờ 30 - 10 giờ ngày 2.9 tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm (Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai…).

Concert 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bữa tiệc âm nhạc - ánh sáng - công nghệ hiện đại tái hiện 80 năm lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển bền vững.

Chương trình do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Nhà hát Nhạc vũ kịch VN chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật lớn, chia thành 3 phần: Con đường độc lập - thống nhất; Khát vọng Tổ quốc; Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ và nhạc công sẽ tham gia biểu diễn, trong đó có NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Đen, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, nhóm Dòng Thời Gian… Chương trình diễn ra từ 20 giờ ngày 1.9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Nghệ sĩ Tùng Dương Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Phạm Thu Hà Ảnh: FBNV

Bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao

Chương trình được tổ chức từ 21 - 21 giờ 15 tại 5 điểm trọng yếu (hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình).

Gắn liền với màn bắn pháo hoa tầm cao, khán giả sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn, kết hợp âm nhạc - múa - trình diễn hiện đại, tạo không gian lễ hội sôi động.

Chương trình nghệ thuật Dưới ánh sao vàng diễn ra lúc 20 giờ ngày 2.9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp Sở VH-TT, UBND P.Từ Liêm tổ chức.

Chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt diễn ra lúc 19 giờ 30, ngày 2.9 tại Sân khấu Vườn hoa Lạc Long Quân, P.Tây Hồ, do Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng phối hợp cùng các sở ngành, UBND P.Tây Hồ.

Chương trình nghệ thuật Vang mãi khúc khải hoàn do Nhà hát Kịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật của thành phố tổ chức; kết hợp ca - múa - nhạc - kịch, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 2.9 tại hồ Văn Quán, P.Hà Đông.

Triển lãm Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 vừa giới thiệu tinh hoa thủ đô, vừa tạo không gian tương tác, giải trí và học hỏi, mở cửa miễn phí từ 9 - 22 giờ từ ngày 28.8 - 5.9 tại Khu sân Đông, Trung tâm Triển lãm quốc gia, đường Trường Sa, xã Đông Anh.

Chương trình giải trí biểu diễn, talkshow, giao lưu ngành game do Bộ VH-TT-DL (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kịch bản và điều hành, diễn ra ngày 2.9 tại sân khấu nhà vuông khối A, Trung tâm Triển lãm quốc gia.

tp.hcm : Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật từ 3 phường Sài Gòn - Bình Dương - Vũng Tàu

TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt được kết nối và truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 ngày 2.9 trên kênh HTV9 cùng các hạ tầng truyền thông của thành phố. Với chủ đề Ánh sao độc lập, đầu cầu P.Sài Gòn, sân khấu dựng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ; tại P.Vũng Tàu diễn ra ở quảng trường công viên Thùy Vân (quảng trường tượng đài Tam Thắng), và tại Bình Dương là công viên Trung tâm thành phố mới.

Phối cảnh sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh: BTC

Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM - Trung tâm Nghệ thuật thành phố tổ chức thực hiện, tổng đạo diễn: Trần Vi Mỹ, với sự tham gia của NSƯT Lê Thiện, Cẩm Vân, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, CeCe Trương, Chính Hưng, Đăng Quân, Leo Minh Tuấn, Jack Long, My Phôn, Hợp xướng Phương Nam, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm múa ABC Kids, MTV.SG, Mặt Trời, ABC, HBSO, Lido, nhóm xiếc Trung tâm Nghệ thuật thành phố…

Bắn pháo hoa tầm cao

Tối 2.9, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 21 - 21 giờ 15, tại 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (P.Vũng Tàu).

Ngoài ra, có một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới).

Hội sách mừng Quốc khánh

Đường sách TP.HCM tổ chức Hội sách chào mừng Quốc khánh 2.9 với hàng nghìn tựa sách mới. Các gian hàng văn hóa phẩm, quà lưu niệm cũng tổ chức nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt, cùng những góc trải nghiệm và check-in dành cho bạn đọc trẻ.

Hội sách mừng Quốc khánh Ảnh: Q.TRÂN

Tại Đường sách Thủ Đức (đến ngày 7.9) cũng liên tục diễn ra những hoạt động: Hội sách chào mừng Quốc khánh 2.9; Sân khấu Măng non số đặc biệt với chương trình biểu diễn nghệ thuật 80 năm - Tự hào một dải non sông - văn hóa đồng hành cùng dân tộc.

Dịp này, NXB Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn giới thiệu đến độc giả Đặc khảo về Hoàng Sa - Trường Sa, do TS Nguyễn Nhã chủ biên. Cuốn sách tập hợp các bài nghiên cứu nền tảng và công phu của nhiều học giả uy tín: Hoàng Xuân Hãn, Thái Văn Kiểm, Võ Long Tê... Tài liệu dựa trên các sử liệu cổ VN và phương Tây, phân tích địa danh học và các hoạt động thực thi chủ quyền thực tế, góp phần khẳng định sự thật lịch sử và củng cố cơ sở pháp lý trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

NXB Tổng hợp TP.HCM, ngoài tác phẩm Cách mạng Tháng Tám 1945: Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX của GS-TS-NGND Trịnh Nhu và PGS-TS Trần Trọng Thơ vừa ra mắt, còn góp mặt thêm 1 tập thơ thiếu nhi Bé yêu Tổ quốc (tác giả Cao Mai Trang, minh họa Nhật Ánh Phạm).

Từ 29.8 - 7.9 tại Chillala - House of Art (75 Xuân Thủy, P.An Khánh, TP.HCM) diễn ra triển lãm Chúng tôi - hành trình của hai họa sĩ Cao Thị Được và Nguyễn Thế Hùng.

Bắn pháo hoa, triển lãm tại nhiều tỉnh thành

TP.Huế: Miễn phí tham quan các điểm di sản cố đô Huế ngày 2.9 như Đại nội Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén… cho du khách là công dân VN, thời gian mở cửa miễn phí bắt đầu từ 7 - 17 giờ 30; tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương ngày 2.9. Loạt sự kiện thể thao quy mô lớn: Huế Sport Festival 2025 (12 môn thi đấu); giải vô địch pickleball trẻ quốc gia (hơn 300 vận động viên); giải cầu lông TP.Huế mở rộng…

Tái hiện nghi lễ Truyền lô tại Ngọ môn Huế ẢNH: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Quảng Trị: Chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng tại quảng trường Hồ Chí Minh (P.Đồng Hới) và điểm cầu tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh (P.Nam Đông Hà) vào 20 giờ tối 2.9, sau đó sẽ bắn pháo hoa tầm thấp ở cả 2 điểm cầu.

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức thường niên vào dịp 2.9 thu hút đông đảo du khách ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong 2 ngày 31.8 và 1.9 diễn ra lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang; công bố quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia và khánh thành công trình "Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà 2 Long Đại tháng 9.1972" (tại xã Lệ Thủy).

Đà Nẵng: Miễn phí vé vào cổng khu danh thắng Ngũ Hành Sơn cùng nhiều bảo tàng như: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật… trong ngày 2.9.

Chương trình Da Nang Concert với chủ đề Đà Nẵng - Kết nối tương lai (lúc 20 giờ ngày 2.9) diễn ra tại không gian sân khấu độc đáo là mặt tiền Bảo tàng Đà Nẵng với sự tham gia của NSƯT Quang Hào, ca sĩ Đinh Trang, nhạc trưởng Xuân Hùng, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, các ca sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng…

Triển lãm ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám không gian văn hóa từ tri thức ngàn năm; triển lãm Mỹ thuật trẻ Đà Nẵng 2025…

Ngành du lịch triển khai chương trình Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm mới với nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn, đặc biệt là chương trình "3 hộ chiếu trải nghiệm: Đà Nẵng Food Tour, Đà Nẵng Heritage Tour, Đà Nẵng Green Tour"…

TP.Cần Thơ: Lúc 14 giờ ngày 2.9, giải đua xe mô tô vô địch quốc gia cúp Caltex Havoline Cub Prix lần thứ nhất (chặng 3) sẽ diễn ra trên sân vận động Cần Thơ, với sự tranh tài của 60 vận động viên trong cả nước. Tối cùng ngày, lúc 21 giờ 30, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm là công viên Tây Đô (P.Hưng Phú), công viên Xà No (P.Vị Tân) và Khu đô thị 5A (P.Phú Lợi).

Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô chào mừng lễ Quốc khánh 2.9 ẢNH: THANH DUY

Bảo tàng TP.Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh 80 năm - Cần Thơ tự hào phát triển vươn xa, trưng bày chuyên đề Hoa của đất gồm các hiện vật gốm xưa ở Nam bộ như gốm Cây Mai (Sài Gòn), gốm Biên Hòa (Đồng Nai), gốm Lái Thiêu (Bình Dương).

Tây Ninh: Từ 21 giờ ngày 2.9, tỉnh Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa tại P.Long An và P.Tân Ninh. Dự kiến mỗi điểm bắn 120 giàn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút.

Từ ngày 30.8 - 2.9, trên đỉnh núi Bà Đen diễn ra phiên "chợ lá" độc đáo với hơn 30 gian hàng đặc sản, ẩm thực đặc trưng. Người dân được phát lá bồ đề dùng vào việc trao đổi, buôn bán hàng hóa.

Cà Mau: Lúc 21 giờ 30 ngày 2.9 bắn pháo hoa đồng loạt tại 2 điểm là quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) và quảng trường Hùng Vương (P.Bạc Liêu). Cũng tại quảng trường Hùng Vương, kéo dài đến ngày 5.9 là triển lãm với chủ đề Tình yêu biển, đảo quê hương trưng bày gần 300 tác phẩm ảnh thời sự - nghệ thuật về Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

An Giang: Bắn pháo hoa tầm thấp lúc 19 giờ ngày 2.9 tại quảng trường Trần Quang Khải (P.Rạch Giá) và đường băng sân bay cũ thuộc đặc khu Phú Quốc.

Đồng Tháp: Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra vào tối 2.9 tại quảng trường Hùng Vương (P.Đạo Thạnh), với khoảng 120 giàn pháo hoa tầm thấp, thời lượng trình diễn 15 phút.

Cảnh trong phim ẢNH: NSX cung cấp M ƯA ĐỎ HƯỚNG TỚI MỐC DOANH THU 300 TỈ Ra rạp từ 22.8, tính đến nay bộ phim Mưa đỏ đã đạt doanh thu hơn 250 tỉ đồng và đang hướng tới mốc doanh thu 300 tỉ. Mưa đỏ được sản xuất bởi Điện ảnh Quân đội nhân dân, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm: Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Lê Hoàng Long, Phương Nam… Dịp lễ này phim tiếp tục được chiếu rộng rãi tại các rạp toàn quốc.







