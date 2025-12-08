Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Phát hiện du thuyền Ai Cập cổ đại 2.000 năm tuổi

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/12/2025 20:43 GMT+7

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một chiếc thuyền du ngoạn Ai Cập cổ đại ngoài khơi Alexandria, trùng khớp với mô tả của sử gia Hy Lạp Strabo từ thế kỷ thứ nhất, khiến giới nghiên cứu vô cùng phấn khích.

Theo The Guardian ngày 8.12, chiếc thuyền dài khoảng 35 m, có niên đại nửa đầu thế kỷ thứ nhất, được thiết kế với gian hàng trung tâm và cabin trang trí xa hoa - đúng kiểu thuyền triều đình dùng cho những chuyến du ngoạn trên kênh đào Alexandria.

Con tàu được tìm thấy gần đảo chìm Antirhodos, từng là một phần cảng lớn Portus Magnus ở Alexandria cổ đại.

Phát hiện thuyền du ngoạn Ai Cập cổ đại từ 2.000 năm trước - Ảnh 1.

Những thanh gỗ của con thuyền chỉ nằm sâu 7 m dưới nước và 1,5 m dưới lớp trầm tích

ẢNH: Hilti Foundation

Nhà sử gia Strabo từng mô tả những chiếc thuyền du thuyền sang trọng này khi ông đến Alexandria năm 29 - 25 TCN, nơi các đoàn người vui chơi, nhảy múa, thổi sáo trên thuyền suốt ngày đêm.

Các cuộc khai quật được thực hiện bởi Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM) dưới sự chỉ đạo của ông Franck Goddio, giáo sư thỉnh giảng về khảo cổ học hàng hải tại Đại học Oxford (Anh).

Ông cho biết đây là lần đầu tiên một chiếc thuyền loại này được tìm thấy trong khảo cổ học Ai Cập, dù đã nhiều lần xuất hiện trong văn bản và tác phẩm nghệ thuật cổ.

Xác ướp Ai Cập cổ đại có mùi gì?

Một số thanh gỗ lớn được bảo tồn tốt cho thấy con thuyền rộng khoảng 7 m, có thể cần hơn 20 tay chèo. Nó nằm ở độ sâu chỉ 7 m và dưới 1,5 m lớp trầm tích. Cấu trúc mũi phẳng, đuôi tròn cho thấy tàu thiết kế để di chuyển trên vùng nước rất nông.

Theo các chuyên gia, việc tìm thấy con thuyền hứa hẹn mang đến hiểu biết mới về đời sống, tôn giáo, sự xa hoa và văn hoá du ngoạn của Ai Cập thời La Mã. Xác tàu sẽ tiếp tục được bảo tồn dưới nước theo quy định UNESCO. Chỉ một phần nhỏ khu vực đã được khai quật và công tác khám phá sẽ còn tiếp tục.

