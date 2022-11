Phát hiện gian lận: Nhiều sinh viên thuê người viết hộ bài luận từ đầu đến cuối

Mới đây, tờ New Zealand Herald hồi đầu tháng 11 dẫn lời một người tố giác có biệt danh The Kenyan (tạm dịch người Kenya) cho rằng đã viết hộ hàng trăm bài luận cho sinh viên ở New Zealand.

The Kenyan còn cho rằng một số sinh viên ở New Zealand thậm chí tốt nghiệp ĐH dù chưa từng viết bất kỳ bài luận nào, mà chỉ nhờ người viết thuê.

Người tố giác The Kenyan cho rằng thường viết hộ tiểu luận cho các du học sinh, đa phần là người Trung Quốc, học tại các ĐH hàng đầu của New Zealand, bao gồm ĐH Auckland, ĐH Công nghệ Auckland (AUT), Wintec. Người này còn tự nhận mình làm việc cho “dịch vụ viết hộ bài luận” Assignment Joy, có trụ sở tại miền đông Trung Quốc.

Phóng viên tờ New Zealand Herald còn thu thập được những hình ảnh chụp lại những bài tiểu luận được thuê viết hộ có chữ ký, lời phê và điểm số của giảng viên hoặc trợ giảng. Những hình ảnh này được dùng để quảng cáo dịch vụ viết thuê, với giá chỉ 100 NZD cho 1.000 từ.

Theo The Kenyan, nhóm viết thuê nhận “hợp đồng” với sinh viên học các ngành khác nhau như giáo dục, y khoa và kinh tế. Trong 10 năm qua, người này tự nhận là đã viết hơn 500 tiểu luận cho những sinh viên học tại New Zealand.

The Kenyan nói với tờ New Zealand Herald rằng nhiều sinh viên đã tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân mà chưa từng viết bất kỳ tiểu luận nào. "Tôi thậm chí còn viết hộ cho một số sinh viên từ năm thứ nhất đến năm cuối… đây chỉ là chuyện hết sức bình thường”, The Kenyan chia sẻ.

Website của Assignment Joy (trang chủ bằng tiếng Trung) quảng cáo sẵn sàng viết tiểu luận cho sinh viên ở Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Mẩu quảng cáo còn cho rằng đa số người viết thuê là “từ những ĐH địa phương” nên “biết rất rõ cách viết như thế nào để đạt điểm cao”. “Chúng tôi đảm bảo tất cả bài viết 100% chỉn chu và được giao đúng thời hạn!”, theo quảng cáo.





Phản ứng trước thông tin trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand, ông Chris Hipkins, khẳng định: “Tôi có thể đảm bảo rằng các ĐH đã nắm thông tin và có đủ biện pháp nhằm ngăn chặn sinh viên sử dụng những dịch vụ viết thuê nước ngoài để vượt qua môn học”.

Các biện pháp ngăn chặn bao gồm phần mềm phát hiện đạo văn, ứng dụng phát cảnh báo khi sinh viên truy cập dịch vụ viết hộ tiểu luận trên mạng internet ở ĐH, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức sinh viên về liêm chính học thuật…

Bên cạnh đó, Universities New Zealand (UNZ), tổ chức đại diện cho 8 ĐH ở New Zealand, kiến nghị chính phủ chặn 40 website nhận viết thuê, tương tự như Úc đã làm để ngăn chặn sinh viên gian lận. Kết quả cuộc khảo sát gần đây của UNZ cho thấy các ĐH ở New Zealand đang áp dụng ít nhất 18 cơ chế phát hiện và ngăn chặn gian lận học thuật.

Trong một thông báo mới đây, ĐH Auckland cho biết đã phát hiện một sinh viên sử dụng dịch vụ của Assignment Joy trong năm nay. Nhà trường đã kiểm tra và kết quả một môn học của sinh viên này bị điểm 0. Tùy theo mức độ gian lận, ĐH Auckland có thể đưa ra những hình thức kỷ luật khác nhau từ cảnh báo bằng văn bản, chấm 0 điểm môn học cho đến lập hội đồng kỷ luật để đuổi học.

Một số chuyên gia ở New Zealand và Úc đề xuất việc tăng cường kỳ thi trực tiếp và hạn chế giao đề tài tiểu luận cho sinh viên về nhà viết để tránh tình trạng viết hộ.