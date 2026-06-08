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Thời sự

Phát hiện hàng chục bộ hài cốt quanh một gốc cây ở Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
08/06/2026 17:08 GMT+7

Trong quá trình thi công tuyến đường Tây Thành thuộc P.Hoa Lư (Ninh Bình), các công nhân đã phát hiện hàng chục bộ hài cốt chưa rõ danh tính quanh một gốc cây.

Ngày 8.6, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng P.Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, trong quá trình thi công tuyến đường Tây Thành (nằm trên địa bàn P.Hoa Lư), các công nhân đã phát hiện hàng chục bộ hài cốt chưa rõ danh tính. Các hài cốt này nằm tập trung quanh một gốc cây và chân tường rào cũ.

Ninh Bình: Phát hiện hàng chục bộ hài cốt vô danh quanh một gốc cây - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện các hài cốt

ẢNH: C.T.V

Trước đó, ngày 7.6, khi đào móng làm đường tại vị trí bãi đất trống trước đây là khuôn viên của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, các công nhân phát hiện hơn 20 bộ hài cốt được đặt trong tiểu.

Đến ngày 8.6, các công nhân tiếp tục phát hiện nhiều bộ hài cốt (chưa cụ thể số lượng) khác cũng tại khu vực gốc cây và chân tường rào cũ - nơi phát hiện các bộ hài cốt ngày 7.6. Tất cả các hài cốt đều chưa xác định được danh tính.

Sau khi phát hiện các hài cốt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng P.Hoa Lư đã phối hợp cùng nhà thầu làm các thủ tục theo quy định và tiến hành di dời, an táng các hài cốt đến một nghĩa trang trên địa bàn phường.

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