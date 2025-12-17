Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

Phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long có niên đại 210 triệu năm

N.Trần Tâm
N.Trần Tâm
17/12/2025 11:41 GMT+7

Một nhiếp ảnh gia đã tình cờ phát hiện ra một trong những bộ sưu tập dấu chân khủng long lâu đời và lớn nhất từng được biết đến, có niên đại khoảng 210 triệu năm trước, thuộc kỷ Tam Điệp.

Địa điểm của hàng nghìn dấu chân khủng long này nằm tại một Công viên quốc gia của Ý gần nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông Milan Cortina 2026 ở Bormio, các chuyên gia thông báo hôm thứ ba 16.12.

Phát hiện này tại Công viên quốc gia Stelvio gây ấn tượng mạnh bởi số lượng dấu chân khổng lồ, ước tính lên tới 20.000 dấu chân trên diện tích khoảng 5 km, và vị trí gần biên giới Thụy Sĩ, từng là khu vực ven biển thời tiền sử, nơi chưa từng có dấu vết khủng long nào trước đây, các chuyên gia cho biết.

"Lần này, hiện thực quả thực vượt xa cả tưởng tượng", Cristiano Dal Sasso, nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Milan, cho biết.

Phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long có niên đại 210 triệu năm- Ảnh 1.

Bức ảnh ghi lại hàng nghìn dấu chân khủng long tại Vườn quốc gia Stelvio, Ý

ẢNH: Della Ferrera

Ông Dal Sasso nói rằng, những dấu chân khủng long này được cho là của những loài động vật ăn cỏ đi bằng hai chân, cổ dài, dài tới 10 mét, nặng 4 tấn. Một số dấu chân rộng tới 40 cm, với móng có thể nhìn thấy rõ.

Dấu chân cho thấy khủng long di chuyển theo đàn và đôi khi chúng dừng lại theo đội hình vòng tròn, có thể là một biện pháp tự vệ.

"Có những dấu vết rất rõ ràng của những cá thể đã đi với tốc độ chậm rãi, bình tĩnh, nhịp nhàng, mà không chạy", Dal Sasso nói trong họp báo.

Phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long có niên đại 210 triệu năm- Ảnh 2.

Các chuyên gia đã rất ngạc nhiên trước số lượng dấu chân được tìm thấy ở khu vực ven biển, nơi trước đây chưa từng có dấu vết khủng long nào

ẢNH: Della Ferrera

Những dấu chân trên được phát hiện bởi nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Della Ferrera vào tháng 9 vừa qua, khi máy ảnh của ông hướng vào một bức tường thẳng đứng cách con đường gần nhất khoảng 600 mét.

Vị trí này, ở độ cao khoảng 2.400 đến 2.800 mét so với mực nước biển trên một vách đá hướng về phía bắc, phần lớn nằm trong bóng râm, khiến cho những dấu chân, dù nằm ngay trước mắt, nhưng lại đặc biệt khó phát hiện nếu không có ống kính có độ phóng đại cao.

"Điều bất ngờ lớn không phải là việc phát hiện ra những dấu chân, mà là việc phát hiện ra một số lượng lớn như vậy", Della Ferrara nói.

