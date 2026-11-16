Phát hiện hiện vật Champa, người dân tự nguyện giao nộp Bảo tàng Gia Lai

Ngày 16.11, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp UBND xã Bình Phú tiếp nhận hiện vật Champa là khối đá chạm khắc hình chim thần và rắn thần do người dân phát hiện, tự nguyện giao nộp. Hiện vật được đưa về bảo quản, phục vụ nghiên cứu.

Khối đá chạm khắc hình chim thần Garuda và rắn thần Naga được người dân phát hiện khi ủi đường vào mỏ cát ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10.11, trong lúc làm đường vào mỏ cát phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại khu vực sông Kôn, cách đập dâng Vân Phong khoảng 1 km về phía đông, ông Ngô Văn Hiệu (47 tuổi, ở thôn Hòa Trung, xã Bình Phú) phát hiện một khối đá có chạm khắc hoa văn hình chim thần và rắn thần.

Sau khi phát hiện, ông Hiệu chủ động thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đưa hiện vật về nhà cất giữ. Tiếp nhận thông tin, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường và nhà ông Hiệu để kiểm tra, đo đạc, chụp ảnh, ghi nhận thông tin ban đầu.

Hiện vật có kích thước dài 40 cm, rộng 19 cm, cao 20 cm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Qua khảo sát, hiện vật được chế tác từ đá cát kết, có kích thước dài 40 cm, rộng 19 cm, cao 20 cm. Khối đá gồm hai phần, phía trên mở rộng tạo thành mặt phẳng tương đối rộng, phía dưới thu nhỏ thành khối hình chữ nhật. Bốn mặt xung quanh được trang trí hoa văn hình rắn và chim thần. Một phần bề mặt hiện vật đã bị vỡ.

Theo Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Garuda (chim thần) và Naga (rắn thần) là những hình tượng quen thuộc trong nghệ thuật Ấn Độ giáo, đồng thời xuất hiện phổ biến trong nghệ thuật điêu khắc Champa. Các biểu tượng này thường được thể hiện trên công trình kiến trúc và hiện vật gắn với không gian thờ tự của người Chăm xưa.

Chim thần Garuda và rắn thần Naga là những hình tượng quen thuộc trong nghệ thuật Ấn Độ giáo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhận định chuyên môn ban đầu cho rằng khối đá có thể là một loại bàn nghiền, từng được sử dụng tại các khu đền tháp Champa. Trong sinh hoạt tín ngưỡng, bàn nghiền thường kết hợp với chày để nghiền bột hoặc nguyên liệu phục vụ nghi lễ.

Những hoa văn chạm khắc trên hiện vật cũng góp phần phản ánh dấu ấn nghệ thuật, tín ngưỡng và kỹ thuật chế tác của cư dân Champa. Bảo tàng tỉnh Gia Lai đánh giá hiện vật có khả năng bổ sung tư liệu về đời sống văn hóa, sinh hoạt của cư dân trong quá khứ trên địa bàn.

Ông Ngô Văn Hiệu mong cơ quan chức năng sớm tiếp nhận để đưa hiện vật về nơi bảo quản phù hợp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đề xuất thành lập hội đồng giám định để xác định loại hình, niên đại và các giá trị lịch sử, văn hóa liên quan. Kết quả giám định sẽ là cơ sở để đơn vị xem xét thực hiện chế độ khen thưởng đối với người có công phát hiện, tự nguyện giao nộp hiện vật theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Hiệu cho biết ông không có ý định giữ hiện vật để mua bán hay trục lợi. Theo ông, nếu đây thực sự là cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa thì cần được bảo quản đúng cách, tránh nguy cơ thất lạc hoặc hư hỏng.