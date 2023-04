Phát hiện hơn 3.000 đại lý bảo hiểm nhân thọ vi phạm quy định

Theo ông Ngô Trung Dũng, hiện có khoảng 730.000 đại lý chính thức bảo hiểm nhân thọ gồm cả tổ chức và cá nhân. Trong năm 2022, khoảng 3.000 trường hợp bị phát hiện vi phạm trong lĩnh vực BHNT gồm 14 lỗi, chẳng hạn như tư vấn chưa đầy đủ cho khách hàng, tuyền truyền, quảng cáo sai về doanh nghiệp BHNT… Một số trường hợp bị xử lý như không được phép hành nghề, có vụ lừa đảo chuyển cho cơ quan công an…

Ông Ngô Trung Dũng trao đổi với báo chí chiều 24.4 T.XUÂN

Trong thời gian qua, hiệp hội ghi nhận những phản ánh về chất lượng tư vấn, chất lượng dịch vụ khách hàng của các doanh nghiệp BHNT cũng như những hạn chế liên quan đến kênh phân phối bảo hiểm thông qua ngân hàng (Bancassurance). "Đây là giai đoạn khủng hoảng truyền thông lớn nhất từ trước đến nay của ngành BHNT. Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn gần đây trên thị trường đó là phát triển nóng trong ngành BHNT trong thời gian qua, nhất là phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng, liên quan đến hoạt động tư vấn không được đầy đủ", ông Ngô Trung Dũng chia sẻ.

Hiệp hội đã có làm việc với các bộ phận, kênh phân phối của các công ty BHNT trong thời gian qua và đã đạt được những thống nhất quan trọng. Trong đó, đối với Bancassurance, tăng cường hơn nữa vấn đề đào tạo cũng như đề nghị các ngân hàng có chế tài xử phạt đối với nhân viên ngân hàng tư vấn sai, chưa đúng. Ở đây, nhân viên của ngân hàng nên phía công ty không thể xử lý. Đồng thời, ông Ngô Trung Dũng cho rằng cần công bố tỷ lệ hủy hợp đồng của khách hàng của các công ty bảo hiểm để khách hàng có thể đánh giá mà chọn lựa. Doanh nghiệp và ngân hàng nên đưa chỉ tiêu này vào trong các hợp đồng hợp tác, qua đó cải thiện chất lượng tư vấn. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường quy trình kiểm soát nội bộ, công tác quản trị rủi ro, hạn chế thấp nhất những tranh chấp, khiếu nại của khách hàng; xử lý khiếu nại của khách hàng nhanh chóng…

Theo hiệp hội, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 11.534 tỉ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư trở lại nền kinh tế của doanh nghiệp BHNT ước đạt 636.585 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp BHNT ước đạt 141.235 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số hợp đồng cuối kỳ ước đạt hơn 13,686 triệu hợp đồng, tăng 3,5%. Tổng doanh thu ước đạt 37.849 tỉ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gần một triệu hợp đồng BHNT đã bán qua kênh ngân hàng năm 2022 với tổng phí năm đầu lên gần 23.800 tỉ đồng, chiếm 46% doanh số khai thác mới của kênh BHNT. Tính lũy kế đến hết năm 2022, có khoảng 2,9 triệu hợp đồng BHNT mua kênh ngân hàng với doanh số khai thác là 45.000 tỉ đồng. Tổng số hợp đồng BHNT cuối năm 2022 đạt hơn 13,921 triệu hợp đồng (tăng 5% so với cùng ký năm trước), doanh thu đạt 178.327 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.