Phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm không giấy tờ ở Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
14/01/2026 15:34 GMT+7

Hơn 4 tấn mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ bị phát hiện tại một cơ sở kinh doanh ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau.

Ngày 14.1, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm dạng kem không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, lúc 15 giờ 30 ngày 13.1, Đội QLTT số 6 kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở xã Tân Hưng do bà V.N.T làm chủ. Cuộc kiểm tra được thực hiện với sự phối hợp của Công an xã Tân Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau và Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Chi cục QLTT.

Cà Mau: Phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm không giấy tờ - Ảnh 1.

Đội QLTT số 6 tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm dạng kem không có hóa đơn, chứng từ

ẢNH: ĐỘI QLTT SỐ 6 CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong khi tại điểm bán đang trưng bày và mua bán số lượng lớn mỹ phẩm.

Kiểm tra thực tế cho thấy, tổng khối lượng mỹ phẩm dạng kem hơn 4 tấn. Trong đó có 3.652 hộp loại 500 gram/hộp, tương đương 1.826 kg; còn lại là mỹ phẩm đóng bọc 10 kg/bọc, xếp trong thùng cát tông, gồm 3 bọc mỗi thùng, với 74 thùng, tổng cộng 2.220 kg.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, bao bì của toàn bộ số mỹ phẩm nêu trên đều không có nguồn gốc, xuất xứ. Chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa này.

Sau khi lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng là mỹ phẩm dạng kem, Đội QLTT số 6 yêu cầu bà V.N.T tiếp tục làm việc với lực lượng chức năng để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phát hiện một cơ sở kinh doanh tại P.Vĩnh Trạch tàng trữ và chuẩn bị bán ra thị trường 140 kg kem trộn không rõ nguồn gốc.

Mỹ phẩm nguồn gốc xuất xứ cà mau Quản lý thị trường mỹ phẩm không giấy tờ
