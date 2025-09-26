Cà Mau: Phát hiện 140 kg kem trộn không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh

Ngày 26.9, tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Cà Mau cho biết, trong quá trình theo dõi và áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 7 vừa phát hiện cơ sở kinh doanh tại P.Vĩnh Trạch do ông H.P.H làm chủ đang kinh doanh số lượng lớn mỹ phẩm dạng kem trộn.

Lực lượng Đội QLTT số 7 kiểm tra, phát hiện kem trộn không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh do ông H. làm chủ ẢNH: QLTT CUNG CẤP

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông H. thừa nhận đã mua kem trộn trôi nổi trên thị trường, sau đó sang chiết vào từng hũ 500 gram để bán kiếm lời.

Số tang vật bị phát hiện gồm 6 bọc kem trộn (mỗi bọc 20 kg), 1 bọc đang sang chiết (15 kg) và 10 hũ loại 500 gram đã đóng sẵn, với tổng trọng lượng 140 kg, trị giá khoảng 42 triệu đồng. Toàn bộ số hàng này không có bất kỳ thông tin nào về nơi sản xuất, thành phần sản phẩm hay chứng từ hóa đơn hợp pháp.

Đội QLTT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số hàng là kem trộn và chuyển hồ sơ về Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định pháp luật.



