Thị trường bánh trung thu ảm đạm chưa từng có

Quầy dựng lên nhiều, khách ghé chẳng bao nhiêu

Ghi nhận thị trường bánh trung thu tại Hà Nội năm nay, giá sản phẩm tăng nhẹ 5 - 10% do chi phí nguyên liệu và bao bì.

Bánh trung thu Hữu Nghị có giá từ 58.000 - 115.000 đồng/chiếc loại 150 gram; bánh Kinh Đô giá từ 60.000 - 99.000 đồng/chiếc trọng lượng 150 gram; bánh của Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội giá từ 54.000 - 88.000 đồng/chiếc loại 150 gramvà 180 gram.

Nhiều quầy bánh ế ẩm, không có người mua ẢNH: T.HẰNG

Ngoài dòng truyền thống, năm nay các hãng tiếp tục đưa ra thị trường dòng bánh cao cấp nhân vi cá, yến sào, tôm hùm, cua hoàng đế, trứng muối hoa đậu biếc, trà sữa trân châu, sữa chua cranberry, tuyết mochi…

Những loại bánh này giá mua lẻ từ 102.000 - 122.000 đồng/chiếc trọng lượng 210 gram. Mua theo hộp giá từ 300.000 - 1,35 triệu đồng/hộp.

Đáng chú ý, một số công ty còn thêm sự lựa chọn cho khách hàng bằng cách đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất, phối trộn nhân đa dạng, tạo ra hương vị hài hòa, cùi bánh mềm. So với bánh truyền thống, bánh công nghệ hiện đại là sự hòa quyện giữa các loại hạt giàu chất béo, có vị ngậy, bùi như hạt điều, hạt dưa, hạnh nhân… tạo ra những mùi vị khác biệt.

Mặc dù phong phú về chủng loại, nhưng sức mua vô cùng ảm đạm. Nếu như những năm trước, các quầy bánh thường bắt đầu bán trên các tuyến phố từ rằm tháng 7, thì năm nay các hãng đều mở quầy muộn hơn.

Anh Việt Anh, nhân viên bán hàng tại một quầy bánh trên phố Thanh Nhàn (P.Thanh Nhàn), cho biết quầy bánh bắt đầu mở bán từ cuối tháng 8, đến nay được gần 1 tháng nhưng số lượng bánh bán ra không nhiều.

"Trung bình mỗi ngày tôi bán được vài chục chiếc bánh. Ngày rằm hoặc trước 30 âm lịch thì bán được hơn 100 chiếc. Chủ yếu là khách mua lẻ, thỉnh thoảng cũng có khách công ty đặt hàng mua hộp bánh làm quà, nhưng số lượng không nhiều", anh Việt Anh nói.

Theo anh Việt Anh, khách hàng vẫn chuộng bánh truyền thống, một số loại bánh nhân bào ngư, gà quay trứng muối giá đắt đỏ không được người tiêu dùng chọn mua. Năm nay, một số nhân vị mới như chocolate, matcha được nhiều khách hàng trẻ tuổi hỏi mua.

Tương tự, các quầy bánh trước Trung tâm thương mại Timescity (P.Vĩnh Tuy) cũng trong tình cảnh vắng khách. Chị Ngô Hà Anh, nhân viên bán hàng tại quầy bánh Hữu Nghị, cho hay: "Chúng tôi bán từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, nhưng bán chậm lắm. Cả dãy ở đây có 5 quầy, đều ế như nhau. Trừ ngày 30, mùng 1 vừa rồi còn đông khách, ngày thường chỉ bán được 2 - 3 triệu tiền hàng".

Có thâm niên hơn 10 năm bán bánh trung thu, người phụ trách quầy bánh trên phố Thái Hà (P.Đống Đa) than thở: "Chưa năm nào tôi thấy ế dài như năm nay. Gần đến trung thu rồi mà vắng lắm. Mấy năm trước, tầm này người mua đi biếu, đi tặng bắt đầu đông, đến sát ngày là hết hàng không có mà bán. Hy vọng mấy ngày cuối gần rằm trung thu khách hàng sẽ ghé mua đông hơn".

Bánh trung thu "handmade" hết thời

Từng "làm mưa, làm gió" trên thị trường, lấn át cả bánh trung thu công nghiệp, năm nay bánh trung thu "handmade" cũng trong tình cảnh ế ẩm. Các loại bánh thủ công đắp nổi 3D, bánh trung thu lạnh, bánh trà sữa, bánh nhân cốm… vốn được ưa chuộng giờ không còn hấp dẫn khách hàng.

Bánh trung thu năm nay cũng đa dạng chủng loại nhưng vắng bóng người mua ẢNH: T.HẰNG

Chị Dương Thùy Ninh, chủ tiệm bánh Diệu Hậu trên phố Vĩnh Hưng (P.Vĩnh Hưng), rầu rĩ: "Những năm trước vào vụ bánh tôi phải tuyển thêm 10 lao động. Làm từ sáng đến tối, có khi chỉ được ngủ 2 - 3 tiếng/ngày. Đơn hàng lấy sỉ nhận tơi tới, năm nay thì không có khách mới, chủ yếu là người quen đặt. Đến giờ, đơn hàng giảm 50% so với năm ngoái. Bánh cúng rằm mới chỉ lác đác có người đặt".

Theo chị Ninh, ngoại trừ "bánh dẻo thị phi" nhân trứng muối còn bán chạy, các loại bánh thủ công khác đều không tăng giá, vẫn chỉ ở mức từ 60.000 - 85.000 đồng/chiếc, dù giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Trên các chợ online, chợ cư dân - thị trường chính của bánh handmade năm nay cũng thấy vắng bóng. Chị Minh Thu, tiểu thương bán hàng online tại khu chung cư ở P.Hà Đông, chia sẻ: "Mọi năm tôi nhập bánh handmade về bán cả mùa cũng gần 1.000 chiếc, năm nay không ai hỏi mua. Có thể do thị hiếu người tiêu dùng thích sự mới lạ, khi không còn mới lạ nữa họ lại quay về bánh truyền thống".

Lý giải về việc bánh trung thu ế ẩm, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, phân tích: "Do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, lo cơm áo gạo tiền hàng ngày nên không còn hào phóng mua quà biếu như trước đây. Họ chỉ mua vài cái để cúng rằm hoặc cho gia đình thưởng thức.

Cạnh đó, các kênh thương mại điện tử trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ, với Shopee Mall, TikTok Shop và livestream KOL, người mua ngồi nhà hàng ship đến tận nơi. Đối với bánh "handmade" không còn được ưa chuộng có nguyên nhân là do tâm lý khách hàng e ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác…".