Phát hiện kỹ thuật nghe lén tai nghe từ khoảng cách 30 mét

Tại hội nghị an ninh mạng USENIX Security 2026, nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông tại Quảng Châu (Trung Quốc) cùng Đại học Bách khoa Hồng Kông đã giới thiệu kỹ thuật mang tên 'InjectEave'. Phương pháp này sử dụng sóng vô tuyến phát xạ có chủ đích nhắm vào các linh kiện analog bên trong thiết bị điện tử để trích xuất âm thanh và thông tin cá nhân, khôi phục tín hiệu rõ ràng từ khoảng cách lên đến 30 mét ngay cả khi bị ngăn cách bởi tường.

Tai nghe có thể bị nghe lén bởi kỹ thuật InjectEave từ khoảng cách 30 mét ẢNH: GEMINI

Lỗ hổng phần cứng analog khiến tai nghe có nguy cơ bị nghe lén từ xa

Khác với các đòn tấn công kênh phụ điện từ truyền thống vốn gặp khó khăn do tín hiệu âm thanh tần số thấp dễ bị chìm trong tạp âm, InjectEave chủ động truyền sóng điện từ ở tần số từ 0 đến 9 MHz về phía mục tiêu. Tín hiệu này tương tác với các thành phần phần cứng phi tuyến tính như bộ khuếch đại, bộ chuyển đổi ADC hay transistor MOSFET để trộn sóng vô tuyến với tín hiệu âm thanh, sau đó phát ngược lại tín hiệu biến đổi để thiết bị thu chuyên dụng bên ngoài giải mã.

Nhóm chuyên gia đã thử nghiệm thành công kỹ thuật này trên các thiết bị thương mại, gồm tai nghe có dây Sony ZX110AP, tai nghe Apple, Philips, HP, UGreen, điện thoại VoIP cũng như quạt và đèn thông minh của Xiaomi hay Jingzao. Sử dụng thiết bị vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm USRP B210, máy phân tích phổ và bộ khuếch đại RF, các đợt thử nghiệm giấu máy thu trong vali, sau tường khách sạn hoặc trong bàn ghế văn phòng đều cho kết quả thu âm rõ nét ở phạm vi từ 1 đến 30 mét.

Bên cạnh khả năng thu giữ các cuộc trò chuyện riêng tư từ tai nghe và điện thoại, kỹ thuật này còn có thể bắt được tín hiệu điều khiển và mức tiêu thụ điện để nhận biết thời điểm hoạt động của đèn và quạt thông minh. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu khẳng định InjectEave hoàn toàn miễn nhiễm trước các cơ chế phòng thủ kỹ thuật số như mã hóa, che giấu hay ngẫu nhiên hóa dữ liệu do hiện tượng rò rỉ diễn ra trực tiếp trên đường truyền phần cứng analog.

Theo các tác giả, các giải pháp vật lý như bọc chống nhiễu, tích hợp bộ lọc tín hiệu hoặc sử dụng dây xoắn đôi có thể giúp giảm bớt năng lượng sóng vô tuyến tiếp cận các linh kiện nhạy cảm. Dù các biện pháp này có thể khiến cuộc tấn công trở nên khó khăn hơn, các chuyên gia khẳng định chúng vẫn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị trước nguy cơ bị nghe lén.