Phát hiện mẹo đi bộ cực hay cho dân văn phòng và người lớn tuổi

Tuy nhiên, bác sĩ Mark Hyman, giám đốc y khoa Trung tâm chăm sóc sức khỏe The UltraWellness Center (Mỹ), cho biết tin vui là nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng ngắt quãng thời gian ngồi lâu bằng vận động trong thời gian ngắn có thể cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát đường huyết. Bác sĩ Mark Hyman đưa ra lời khuyên: Người lớn tuổi thường ngồi nhiều hoặc người làm việc văn phòng tốt nhất nên đi bộ 3 phút hoặc ngồi xổm 10 cái sau mỗi 45 phút. Điều này sẽ giúp người ngồi nhiều điều chỉnh đường huyết hiệu quả hơn cả đi bộ 30 phút mỗi ngày, theo tờ Survey.

Người lớn tuổi thường ngồi nhiều hoặc người làm việc văn phòng tốt nhất nên đi bộ 3 phút hoặc ngồi xổm 10 cái sau mỗi 45 phút Ảnh: AI

Bằng chứng khoa học nói gì về việc đi bộ 3 phút?

Trong nghiên cứu được công bố hôm tháng 4 vừa qua trên tạp chí y khoa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, các nhà khoa học từ Đại học Jyväskylä, Đại học Đông Nam Phần Lan và Đại học Zhejiang, Hangzhou (Trung Quốc) muốn tìm hiểu xem ngồi xổm hay đi bộ có hiệu quả hơn trong việc điều hòa lượng đường trong máu ở người ngồi nhiều.

Đối tượng tham gia là người thường ngồi nhiều - khoảng 8,5 giờ/ngày, được chia thành 4 nhóm:

Nhóm 1: Đi bộ 30 phút một ngày.

Nhóm 2: Ngồi liên tục suốt 8,5 giờ.

Nhóm 3: Đi bộ với tốc độ vừa phải trong 3 phút sau mỗi 45 phút.

Nhóm 4: Ngồi xổm (squat) 10 cái sau mỗi 45 phút.

Đi bộ với tốc độ vừa phải trong 3 phút sau mỗi 45 phút giúp giảm 21% tỷ lệ đường huyết tăng đột biến so với ngồi liên tục Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện điều bất ngờ: Cả nhóm 3 và 4 đều giảm 21% tỷ lệ đường huyết tăng đột biến so với ngồi liên tục.

Đáng chú ý, cả nhóm 3 và 4 đều có tác dụng hạ đường huyết gần gấp đôi so với nhóm đi bộ một lần 30 phút, theo Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Người ngồi nhiều chỉ cần đi bộ chừng 3 phút hoặc thực hiện 10 lần ngồi xổm sau mỗi 45 phút, có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với lượng đường trong máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các biến chứng.

Những lợi ích vượt trội này có liên quan đến việc tăng cường cường độ hoạt động của cơ ở các nhóm cơ mục tiêu trong quá trình chuyển đổi thường xuyên từ tư thế ngồi sang vận động. Hoạt động cơ càng mạnh thì tác dụng hạ đường huyết càng lớn.