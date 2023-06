Phát hiện mới: Người nghỉ hưu có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn

Có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm hút thuốc, huyết áp cao, cholesterol cao hoặc tiểu đường và lười vận động.



Nghiên cứu cũng cho thấy căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim.

Nhưng giờ đây, một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng nghỉ ngơi hay làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim.

Những người đã nghỉ hưu có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn SHUTTERSTOCK

Người nghỉ hưu có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn

Theo một nghiên cứu do Đại học Kyoto (Nhật Bản) dẫn đầu, những người đã nghỉ hưu có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với những người đang đi làm, theo tờ The Japan Times.

Kể từ những năm 1990, nhóm nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe của tổng cộng 106.922 người trong độ tuổi từ 50 đến 70 ở 35 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và các nước châu Á khác cũng như các nước châu Âu và Mỹ trong trung bình khoảng gần 7 năm.

Kết quả cho thấy nguy cơ phát triển bệnh tim đối với người đã nghỉ hưu thấp hơn 2,2 điểm so với người đang đi làm.

Tỷ lệ tập thể dục đầy đủ ở người đã nghỉ hưu cao hơn 3 điểm so với người đang đi làm.

Đối với những người làm công việc văn phòng trước đây, tỷ lệ mắc bệnh tim, béo phì đều giảm sau khi nghỉ hưu, đồng thời tỷ lệ vận động tăng lên.

Trong khi đó, những người lao động chân tay có xu hướng béo phì sau khi nghỉ hưu.

Nghiên cứu đã loại bỏ những đối tượng nghỉ hưu sớm do sức khỏe kém.

Một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người đã nghỉ hưu có thể là nhờ tập thể dục nhiều hơn sau khi nghỉ hưu SHUTTERSTOCK

Nhờ tập thể dục nhiều hơn sau khi nghỉ hưu

Phó giáo sư Koryu Sato, từ Trường Y khoa Đại học Kyoto, cho hay một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người đã nghỉ hưu có thể là nhờ tập thể dục nhiều hơn sau khi nghỉ hưu.

Ông Sato nói: Đối với những người đang đi làm, điều quan trọng là phải dành thời gian tập thể dục một cách có ý thức, theo The Japan Times.

Các tác giả viết rằng: Nghiên cứu mới này cho thấy nghỉ hưu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở mức trung bình.

Tuy nhiên, mối liên quan giữa nghỉ hưu với bệnh tim mạch và các yếu tố rủi ro có vẻ không đồng nhất bởi các đặc điểm riêng của từng người là khác nhau.

Một số quan sát còn nhấn mạnh bí quyết để sống thọ là làm việc một cách tự nguyện không áp lực cho đến tuổi già, điều này tạo sự thoải mái và tinh thần cũng như về giờ giấc làm việc, khác với việc đi làm trước khi nghỉ hưu.