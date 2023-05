Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch

Đây là điểm hẹn khoa học uy tín, được tổ chức thường niên dành cho các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch, nội tiết, lão khoa, y học gia đình… và nhân viên y tế có quan tâm.



Toàn cảnh hội nghị

BVCC

Thông qua 160 bài báo cáo của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch - chuyển hóa của Việt Nam và quốc tế, hội nghị cập nhật nhiều vấn đề mới, gắn liền với thực hành lâm sàng tim mạch trên thế giới, giúp các bác sĩ đưa ra các chỉ định và hướng điều trị phù hợp cho người bệnh. Nội dung của hội nghị bao quát trên cả 3 lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, tim mạch can thiệp và nội tim mạch, thu hút gần 1.000 đại biểu tham dự.

Đặc biệt, tại các phiên tiếp cận can thiệp tổn thương động mạch vành phức tạp, thay van động mạch chủ qua da và can thiệp động mạch vành qua da, các chuyên gia đã can thiệp trên người bệnh, truyền hình trực tiếp đến hội nghị để các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tế.



GS-TS-BS. Trương Quang Bình phát biểu khai mạc Hội nghị BVCC

Trong khuôn khổ hội nghị, chương trình Đi bộ vì trái tim khỏe được tổ chức với thông điệp "Hãy nhớ huyết áp như nhớ tuổi của mình" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đại biểu, nhân viên y tế tham dự hội nghị. Chương trình nhằm hưởng ứng ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới 17.5 và tháng đo huyết áp thế giới, giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chủ động phòng chống tăng huyết áp, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh lý tim mạch.

GS-TS-BS. Trương Quang Bình - Trưởng ban tổ chức hội nghị, chuyên gia BV ĐHYD TP.HCM chia sẻ, đây là lần thứ 9 hội nghị được tổ chức với mong muốn phát triển hơn nữa ngành tim mạch học của Việt Nam nói chung và của BV ĐHYD TP.HCM nói riêng. Tiếp nối thành công của các hội nghị trước, hội nghị năm nay vừa cập nhật các chỉ định mới nhất trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch cho các y bác sĩ, vừa lan tỏa thông điệp ý nghĩa về phòng, chống tăng huyết áp và chăm sóc sức khỏe trái tim tới cộng đồng.



Một phiên đào tạo tại hội nghị BVCC

Để có thể giảm được biến cố tim mạch cần phối hợp 3 yếu tố chính. Thứ nhất, phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân - béo phì, lối sống ít vận động…) và giảm thiểu những yếu tố nguy cơ này. Thứ hai, người bệnh cần được chẩn đoán sớm, điều trị đúng. Và đặc biệt, khi tiến hành điều trị cần cân nhắc áp dụng phương pháp ít xâm lấn nhưng mang lại hiệu quả cao nhất như: can thiệp nội mạch, phẫu thuật nội soi... Đây được xem là xu hướng nổi bật trong điều trị các bệnh lý tim mạch hiện nay, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.