Phát hiện mới: Thực phẩm tốt nhất giúp giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ

Sau một khoảng thời gian từ một đến 6 năm, các nhà nghiên cứu một lần nữa xem xét sức khỏe của những người không có cơ sở về các vấn đề như ung thư, bệnh tim mạch hoặc các bệnh về gan bao gồm cả bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Họ phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt ít có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) hơn, theo Eat This, Not That!

Các tác giả nghiên cứu khẳng định: “Các kết quả từ nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh rằng việc tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt (còn gọi là ngũ cốc toàn phần, ngũ cốc nguyên cám) hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc NAFLD ở người trưởng thành Trung Quốc.





Ngũ cốc nguyên hạt đóng góp một loạt các chất dinh dưỡng có lợi và được coi là đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa các bệnh mạn tính".

Thật vậy, ngũ cốc nguyên hạt tự hào có một "gói hoàn chỉnh" các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, theo Eat This, Not That!

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và ung thư đồng thời cải thiện sức khỏe tiêu hóa.