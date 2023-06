Phát hiện ngày trong tuần dễ xảy ra đau tim nhất

Trong nghiên cứu, các bác sĩ tại bệnh viện Belfast Health and Social Care Trust (Anh) và trường Royal College of Surgeons ở Ireland (RCSI) đã phân tích dữ liệu của hơn 10.500 bệnh nhân. Tất cả họ đều sống ở Ireland, theo tờ The Independent (Anh).

Nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) sẽ cao hơn 13% vào ngày thứ hai trong tuần SHUTTERSTOCK

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018, nhiều người đã phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI). Đây là một trong những loại đau tim nghiêm trọng nhất. Động mạch vành của người bệnh sẽ bị tắc nghẽn hoàn toàn. Vì không được tiếp nhận máu nên một phần mô tim bắt đầu chết dần.

Kết quả phân tích cho thấy các cơn đau tim STEMI xuất hiện nhiều hơn vào ngày thứ hai. Cụ thể, nguy cơ đau tim STEMI vào ngày thứ hai sẽ cao hơn 13% so với mức bình thường. Nghiên cứu này vừa được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Anh (BCS).

"Chúng tôi phát hiện mối tương quan thống kê mạnh mẽ giữa thời điểm bắt đầu tuần làm việc và tỷ lệ mắc STEMI", tiến sĩ Jack Laffan, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết.

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết rõ cơ chế của hiện tượng này. Tuy nhiên, một số giả thuyết cho rằng rất có thể nguyên nhân liên quan đến nhịp sinh học và chu kỳ ngủ, thức của cơ thể.

Đau tim là bệnh phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi. Trong đó, nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) là một trong những loại đau tim nguy hiểm nhất. Tại Anh, Tổ chức Tim mạch Anh (BHF) ước tính mỗi năm nước này có hơn 30.000 ca bệnh nhập viện do STEMI.

Các cơn đau tim đòi hỏi phải được đánh giá và điều trị khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại cho tim. Bệnh nhân thường phải được nong mạch vành khẩn cấp để mở lại động mạch bị tắc, theo The Independent.