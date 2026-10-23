Phát hiện ngòi bút khắc chữ 'Mạnh' trong hài cốt liệt sĩ phát hiện ở Lào

Ngày 23.10, thông tin từ Đồn biên phòng Hướng Phùng (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết từ thông tin người dân cung cấp, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại Lào.

Trước đó, ông Hồ Văn Vang (ở bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) cung cấp với Đồn biên phòng Hướng Phùng về nơi chôn cất 3 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Đèn pin, bộ quân hàm thiếu úy được bọc trong tăng ẢNH: ĐỘI QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 2

Theo ông Vang, năm 1971, có 3 chiến sĩ đã bị trúng bom và hy sinh tại khu vực rẫy gần nhà ông. Khu vực này trước đây từng là nơi đóng quân của trạm phẫu của Binh trạm 27.

Sau khi các chiến sĩ hy sinh, đồng đội đã thu gom những phần thi thể cùng vật dụng cá nhân, gói cẩn thận bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất chung tại một hầm chữ A.

3 hài cốt liệt sĩ được đồng đội an táng trong chiếc tăng gói lại bằng dây thông tin ẢNH: ĐỘI QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 2

Từ nguồn tin này, ngày 15.10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm chữ A, thuộc bản Mày Văng Lực. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh cùng một ngòi bút kim tinh khắc tên "Mạnh".

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Phùng cho biết rất mong muốn các cựu chiến binh, đồng đội từng chiến đấu, công tác tại khu vực Binh trạm 27 hoặc người biết thông tin liên quan phối hợp cung cấp tư liệu để tiếp tục tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ.