Phát hiện người đàn ông còn sống sau 8 tháng được hỏa táng

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 7.6.2022, khi anh Deepak Kandi ở thị trấn Meppayur, bang Kerala (Ấn Độ) mất tích. Do đó, cảnh sát địa phương đã ra thông báo mất tích, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Ông Deepak Balakrishnan Kandi được phát hiện còn sống sau 8 tháng được cho là đã chết và được hỏa táng MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Đến ngày 17.7.2022, cảnh sát tìm thấy một thi thể trên bãi biển bang Kerala. Sau khi tiến hành nhận dạng, họ xác định đó là thi thể của anh Kandi. Truyền thông địa phương không tiết lộ thi thể có được toàn vẹn hay biến dạng gì không.

Thi thể này sau đó được cảnh sát trao trả lại cho gia đình để mai táng. Sau khi thực hiện các nghi lễ, thi thể của anh Kandi được hỏa táng.

Tuy nhiên, nhiều ngày sau, cảnh sát phát hiện họ đã nhận diện sai thi thể. Thi thể đó không phải của anh Kandi mà là của một người đàn ông khác. Điều kỳ lạ là diện mạo và nhân dạng của người đàn ông này lại rất giống ông Kandi. Các giám định ADN sau đó xác nhận việc nhận dạng sai.

Mới đây, khi cảnh sát ở thành phố Margao, bang Goa (Ấn Độ) kiểm tra hành chính ngẫu nhiên giấy tờ tùy thân một số người tại một nhà ga cũ thì phát hiện ông Kandi. Người đàn ông sau đó được chuyển cho cảnh sát bang Kerala quê nhà của ông.

Trong thời gian được cho là đã chết, ông Kandi đã đi đến nhiều thành phố ở Ấn Độ để kiếm sống. Mới đây, khi được truyền thông hỏi về tang lễ của mình, anh Kandi chỉ cười và nói rằng không biết gì về đám tang của mình cho đến khi bị cảnh sát phát hiện, theo The Times of India.