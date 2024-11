Phát hiện người đàn ông khỏa thân tử vong dưới kênh nước Q.Bình Tân

Ngày 16.11, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân được người dân phát hiện tại kênh nước trên địa bàn P.Tân Tạo A.



Khu vực kênh nước nơi phát hiện thi thể người đàn tử vong trong tư thế khỏa thân ẢNH:TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, các công nhân đang làm việc tại dự án bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (đoạn qua khu công nghiệp Tân Tạo (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) phát hiện một thi thể người trôi trên mặt nước tại công trình.

Vụ việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng. Công an Q.Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra.

Qua đó, người tử vong được xác định là nam giới, ngoài 20 tuổi. Nạn nhân tử vong trong tư thế khỏa thân, đang trong giai đoạn phân hủy và không có giấy tờ tùy thân.

Hơn 13 giờ cùng ngày, hiện trường mới được công an giải quyết xong, thi thể người đàn ông tử vong được đưa về nhà xác. Công an cũng thông báo ai là người thân cũng như biết thông tin về người đàn ông trên liên hệ Công an Q.Bình Tân để phối hợp giải quyết.