Phát hiện người đàn ông tử vong trong xe trên đèo Bảo Lộc

Chiều 13.8, lãnh đạo Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể người đàn ông 66 tuổi tử vong trong xe ô tô khách 16 chỗ đang đậu trên đèo Bảo Lộc, để làm rõ nguyên nhân.

Chiếc xe 16 chỗ tại hiện trường người đàn ông tử vong KP

Sáng cùng ngày, một số nhân viên thuộc Ban Quản lý rừng Nam Huoai tới chốt trực trên đèo Bảo Lộc thuộc TT.Đạ M'ri (H.Đạ Huoai), phát hiện bên trong xe ô tô khách 16 chỗ BS 51B-8708 có người đàn ông tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tử vong trong xe khách ông Nguyễn Vũ (66 tuổi, ngụ P.5, Q.5, TP.HCM). Trước đó, ngày 12.8, ông Vũ lái chiếc ô tô nói trên, chở 5 người từ TP.HCM lên TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dự đám cưới. Sau đó, do chân ông Vũ bị sưng và không được khỏe nên ông Vũ báo với 5 người khách là ông lái xe về lại TP.HCM trước.

Cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường và tử thi người đàn ông KP

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày 12.8, ông Vũ lái xe xuống đèo Bảo Lộc thì va quẹt vào cột mốc rồi băng qua bên trái đường. Sau đó, xe ông Vũ được 1 xe cứu hộ kéo vào chốt quản lý, bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng Nam Huoai. Thời điểm đó, ông Vũ vẫn tỉnh táo nhưng có dấu hiệu đau đầu nên ông nói với tài xế xe cứu hộ cần nghỉ ngơi chút cho khỏe rồi sẽ lái xe đi tiếp.

Cũng theo lãnh đạo Công an H.Đa Huoai, trưa 13.8, người nhà ông Vũ và chủ xe khách đã đến hiện trường. Theo người nhà ông Vũ, ông có nhiều bệnh lý, gần đây sức khỏe không tốt.

Nhận định ban đầu của cơ quan công an, ông Vũ tử vong trong xe là do bệnh lý. Tuy nhiên, theo quy định, Công an H.Đạ Huoai phải phối hợp các cơ quan chức năng và cơ quan pháp y của tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.