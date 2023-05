Phát hiện sai phạm lớn trong huấn luyện SEAL của Hải quân Mỹ

Khóa tuyển chọn binh sĩ SEAL của Hải quân Mỹ khét tiếng khó nhằn trong những năm gần đây khắc nghiệt đến mức việc tham gia khóa học này trở nên nguy hiểm, thậm chí gây chết người.

Với sự giám sát ít được chú ý, những người hướng dẫn đã đẩy các học viên của họ đến mức kiệt quệ. Các học viên bắt đầu bỏ học với số lượng lớn hoặc chuyển sang sử dụng ma túy bất hợp pháp để cố gắng theo kịp.

Ngoài ra, các nhân viên y tế thiếu chuẩn bị thường không can thiệp khi cần thiết, và khi tỷ lệ tốt nghiệp giảm mạnh, chỉ huy phụ trách đổ lỗi cho học viên, nói rằng thế hệ hiện tại quá mềm yếu.



Đó là những phát hiện trong một báo cáo dài, mang tính chỉ trích cao của Hải quân Mỹ được công bố vào ngày 25.5. Báo cáo mô tả chi tiết các vấn đề trong khóa học SEAL/phá hủy dưới nước cơ bản đã khiến một số lượng lớn học viên bị thương và thậm chí khiến một người tử vong. "Cuộc điều tra cho thấy mức độ tự mãn và không quan tâm đầy đủ đến một loạt các yếu tố đầu vào quan trọng nhằm giữ an toàn cho học viên", báo cáo kết luận, theo tờ The New York Times.

Người hướng dẫn đánh, đá học viên?

Hải quân Mỹ đã ra lệnh đánh giá khóa học trên vào tháng 9.2022, vài ngày sau khi The New York Times đưa tin những người hướng dẫn đã giữ học viên trong nước lạnh trong thời gian dài, không cho họ ngủ, đánh và đá họ, và từ chối cho phép nhiều học viên bị thương được chăm sóc y tế trừ khi họ rời khóa học trước.

Các vấn đề trở nên nghiêm trọng, với cái chết vào tháng 2.2022 của Seaman Kyle Mullen, một ứng viên SEAL đã bị viêm phổi và các bệnh khác trong nhiều ngày trong phần mệt mỏi nhất của khóa học, được gọi là tuần địa ngục, nhưng không nhận được sự can thiệp có ý nghĩa nào từ người hướng dẫn hoặc các nhân viên y tế của khóa học.

Các ứng viên SEAL tham gia khóa học SEAL/phá hủy dưới nước cơ bản ở bang California (Mỹ)

Chụp màn hình The New York Times

Khi Seaman Mullen trở nên khó thở, nhân viên y tế đang trực đã hai lần khuyên những học viên khác không nên gọi 911, cảnh báo họ rằng việc gọi trợ giúp khẩn cấp có thể cản trở việc huấn luyện, theo báo cáo.

Dựa trên những phát hiện trong báo cáo, Hải quân Mỹ đã thực hiện một số thay đổi trong khóa học và đã bổ nhiệm lại 8 thủy thủ và sĩ quan vì không thực hiện nhiệm vụ của họ. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho hay một số thành viên của lực lượng này đã bị chuyển đến các cơ quan pháp luật và họ có thể bị trừng phạt.

Bà Regina Mullen, mẹ của Seaman Mullen, cho hay bà rất vui vì Hải quân Mỹ đã thừa nhận các khuyết điểm trong hệ thống y tế, tuy nhiên, bà rất buồn vì cho đến nay vẫn chưa có trách nhiệm giải trình.

Trong một tuyên bố, chuẩn đô đốc Keith Davids, Chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt của Hải quân Mỹ, nói rằng SEAL sẽ làm việc để thực hiện các khuyến nghị trong báo cáo nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình huấn luyện. Ông Davids còn nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tôn vinh ký ức của Seaman Mullen bằng cách đảm bảo rằng di sản của người đồng đội đã ngã xuống của chúng tôi hướng dẫn chúng tôi hướng tới chương trình đào tạo tốt nhất có thể cho lực lượng SEAL trong tương lai của chúng tôi".

Tỷ lệ tốt nghiệp thay đổi

Lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ đã cố gắng trong nhiều thập niên để đạt được sự cân bằng, khiến quá trình tuyển chọn trở nên đủ thách thức để chỉ chọn ra những binh sĩ SEAL ưu tú, nhưng không khó đến mức khiến các ứng viên giỏi bị loại. Trong lịch sử, trung bình có khoảng 3 người tốt nghiệp trong số 10 thủy thủ cố gắng hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua, một phần dựa trên ý tưởng bất chợt của những người hướng dẫn. Tính đến nay đã có tổng cộng 11 học viên đã chết, và một số học viên bị thương nặng, theo The New York Times.



Sau khi một nhóm lãnh đạo mới tiếp quản khóa học vào năm 2021, tỷ lệ tốt nghiệp giảm dần. Khi Chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt lúc đó, chuẩn đô đốc Hugh W.Howard, được cảnh báo về sự sụt giảm này và ông đã nói với cấp dưới rằng sẽ ổn nếu không ai tốt nghiệp và điều quan trọng hơn là khóa học vẫn còn có phần khó.



Thường xuyên ngâm mình trong Thái Bình Dương lạnh giá là một trong những phần huấn luyện khắc nghiệt nhất của khóa tuyển chọn binh sĩ SEAL Chụp màn hình The New York Times

Những người hướng dẫn, thường có ít kinh nghiệm hoặc ít được đào tạo cho vai trò này, bắt đầu coi công việc của họ không phải là người xây dựng SEAL mới, mà là những người thi hành luật "săn người còn lại cuối cùng trong nhóm" để "loại bỏ" những người yếu, theo báo cáo. Việc nâng dần các chiến thuật khắc nghiệt mà báo cáo gọi là "cường độ leo thang" cho phép người hướng dẫn đẩy các yêu cầu của khóa học "đến tận cùng của phạm vi có thể chấp nhận được", khiến học viên kiệt sức, bị ốm và bị thương.

Khóa học từ lâu đã sử dụng các cựu quân nhân dân sự của các đội SEAL làm cố vấn, như một cách để tôi luyện các huấn luyện viên trẻ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của nhóm chỉ huy mới, những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm này đã bị gạt ra một bên. Chẳng bao lâu, ít hơn 10 % số học viên trong một số lớp vượt qua được khóa học.

Cũng theo báo cáo, nhân viên y tế của khóa học đã không chuẩn bị tốt để đối phó với làn sóng chấn thương do sự khắc nghiệt của khóa học tạo ra và "việc tiếp xúc nhiều lần với những điều kiện này khiến cả người hướng dẫn và nhân viên y tế phản ứng thiếu phù hợp với những trường hợp nghiêm trọng". Báo cáo còn nói rằng đội ngũ nhân viên y tế "được tổ chức, lãnh đạo và hòa hợp kém nên đã khiến các ứng viên gặp rủi ro đáng kể".



Trong năm kể từ khi Seaman Mullen qua đời, các chỉ huy mới đã thực hiện một số thay đổi trong khóa học, bao gồm tăng cường giám sát người hướng dẫn, liên lạc tốt hơn giữa các nhân viên y tế và theo dõi y tế chặt chẽ hơn đối với các học viên kết thúc tuần địa ngục. Tỷ lệ tốt nghiệp đã tăng trở lại mức 30% mà SEAL xem là bình thường, theo The New York Times.