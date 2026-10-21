Khoảng 12 giờ ngày 21.10, khẩu súng thần công thời Nguyễn có niên đại khoảng 200 năm phát hiện trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Thanh Niên đã thông tin) được đưa lên khỏi mặt đất bằng xe cẩu.

Phát hiện súng thần công thời Nguyễn khoảng 200 năm tuổi tại Thành Điện Hải

Quá trình phát lộ, khai quật hiện vật diễn ra thận trọng, từ việc đào gỡ từng lớp đất bằng xẻng, bay nhỏ đến cố định dây, nâng chuyển khẩu súng, nhằm bảo đảm an toàn cho cổ vật có giá trị lịch sử.

Sáng 21.10, trong quá trình thi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải (Đà Nẵng), đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công thời Nguyễn ở độ sâu khoảng 1,5 m ẢNH: HUY ĐẠT

Lực lượng chuyên môn của Bảo tàng Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đo đạc hiện vật và triển khai các bước khảo cổ ẢNH: HOÀNG SƠN