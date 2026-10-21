Khoảng 12 giờ ngày 21.10, khẩu súng thần công thời Nguyễn có niên đại khoảng 200 năm phát hiện trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Thanh Niên đã thông tin) được đưa lên khỏi mặt đất bằng xe cẩu.
Phát hiện súng thần công thời Nguyễn khoảng 200 năm tuổi tại Thành Điện Hải
Quá trình phát lộ, khai quật hiện vật diễn ra thận trọng, từ việc đào gỡ từng lớp đất bằng xẻng, bay nhỏ đến cố định dây, nâng chuyển khẩu súng, nhằm bảo đảm an toàn cho cổ vật có giá trị lịch sử.
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