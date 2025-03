Phát hiện thêm 128 mặt trăng của sao Thổ

Sao Thổ và các mặt trăng ảnh: NASA/JPL-Caltech

"Đây là đợt phát hiện nhiều mặt trăng mới nhất", theo báo The New York Times hôm nay 12.3 dẫn lời tiến sĩ Mike Alexandersen của Viện Harvard-Smithsonian về Vật lý Thiên văn, một tác giả báo cáo về mặt trăng sao Thổ sẽ được xuất bản trên chuyên san của Hiệp hội Thiên văn học Mỹ là Research Notes of AAS.

Nhiều mặt trăng mới có đường kính vỏn vẹn vài km, nhỏ hơn nhiều so với mặt trăng của trái đất (3.474 km). Tuy nhiên, miễn chúng duy trì quỹ đạo có thể theo dõi xung quanh hành tinh, các nhà khoa học chịu trách nhiệm xếp loại thiên thể trong hệ mặt trời vẫn xem chúng là các mặt trăng.

Tác giả chính của báo cáo là tiến sĩ Edward Ashton của Viện Thiên văn và Vật lý Thiên văn Academia Sinica ở Đài Loan sẽ có quyền đặt tên cho nhóm mặt trăng mới.

Hiện cơ chế đặt tên cho các mặt trăng sao Thổ dựa vào những nhân vật đến từ thần thoại Bắc Âu và những thần thoại khác.

Số mặt trăng trên được phát hiện năm 2023 nhờ vào Kính thiên văn Canada Pháp Hawaii trên đỉnh núi Mauna Kea ở tiểu bang Hawaii của Mỹ. Tiến sĩ Ashton và các đồng sự đã quan sát những khoảng không gian gần sao Thổ, và theo thời gian điều này cho phép họ dõi theo chuyển động của những mặt trăng chưa từng được ghi nhận trước đó.

Khác với trái đất, các hành tinh khổng lồ khí và khổng lồ băng của hệ mặt trời lại sở hữu nhiều mặt trăng. Cụ thể sao Mộc đến nay được xác nhận có 95 mặt trăng, sao Thiên Vương có 28 mặt trăng và sao Hải Vương có 16 mặt trăng.