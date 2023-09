Phát hiện thi thể dưới cống nước ở H.Bình Chánh

Ngày 30.9, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người đàn ông dưới cống nước trên địa bàn xã Phạm Văn Hai.



Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc CACC

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 29.9, Công an xã Phạm Văn Hai tiếp nhận trình báo của người dân trên đường An Hạ, cống số 8, tổ 5, ấp 7, xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh) về việc phát hiện xe máy hiệu Sirus biển số 59E1 - 007.99 bị ngã trên đường nhưng không thấy người điều khiển. Khi kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện có vết máu tại miệng cống nước gần đó. Nghi có người gặp tai nạn rơi xuống cống, người dân gọi báo tin công an xã.

Lực lượng chức năng xuống hiện trường, nghi vấn có người rơi xuống cống nên đã báo cho Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an H.Bình Chánh triển khai công tác tìm kiếm.

Đến 1 giờ 30 ngày 30.9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một nam giới khoảng 40 tuổi, đưa lên bờ.

Qua khám nghiệm, thi thể người này không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được lai lịch.

Hiện vụ việc phát hiện thi thể dưới cống nước trên địa bàn xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh) đang được công an điều tra làm rõ.