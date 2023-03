Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong xe ô tô chìm dưới sông

Ngày 18.3, thông tin từ Công an H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ nguyên nhân khiến 1 người đàn ông tử vong do bị mắc kẹt trong xe ô tô chìm dưới sông Vách Nam, đoạn chảy qua địa phương này.



Khu vực phát hiện người đàn ông tử vong trong chiếc xe ô tô bị chìm dưới sông TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 14.3, anh Nguyễn Hữu H. (43 tuổi, ngụ tại tỉnh Thanh Hoá) thuê chiếc xe ô tô mang biển số 36A-014xx và nói với gia đình là vào tỉnh Hà Tĩnh đi chơi.

Đến 15 giờ ngày 15.3, gia đình mất liên lạc với anh H. nên trình báo cho cơ quan chức năng. Khi tìm đến cơ sở dịch vụ cho thuê xe, chủ cơ sở cho biết mất định vị chiếc xe do anh H. điều khiển tại TT.Thạch Hà (H.Thạch Hà).

Từ nguồn tin báo của gia đình theo vị trí chiếc xe bị mất định vị, đến trưa nay (18.3), Công an H. Thạch Hà đã phát hiện chiếc xe ô tô do anh H. điều khiển chìm dưới sông Vách Nam (đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 3, TT.Thạch Hà).

Ngành chức năng phối hợp cùng gia đình sử dụng phương tiện, máy móc tiến hành trục vớt chiếc ô tô lên bờ. Lúc này, anh H. được phát hiện đã tử vong do bị mắc kẹt trong khoang lái.

Bước đầu, Công an H.Thạch Hà nhận định nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô bị chìm dưới sông là vụ tự gây tai nạn giao thông. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.