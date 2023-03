Thiếu nữ 14 tuổi mất liên lạc bí ẩn 5 ngày qua, người nhà khóc mong tin

Ngày 13.3, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một nữ sinh 14 tuổi ở Đắk Lắk mất tích khiến người nhà lo lắng, đang lan tỏa thông tin hi vọng cư dân mạng có thể biết manh mối.

Theo thông tin được chia sẻ, nữ sinh mất tích là T.N.Đ.N (14 tuổi, học lớp 9, trường THCS Hùng Vương, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Hình ảnh cháu N. được người nhà đăng lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. CHỤP MÀN HÌNH

Người nhà cháu N. (trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk) cũng có bài viết đăng lên mạng xã hội, mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm thiếu nữ này.

"Bé em mất tích từ chiều mồng 8.3 tới giờ. Bé đi học trên trường mà tới giờ vẫn chưa thấy về, gia đình đang rất lo lắng, ba mẹ đã khóc rất nhiều, đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc nhưng chưa có thông tin nhiều…", người nhà cháu N. viết trên mạng xã hội và nhờ cộng đồng mạng chia sẻ.

Ông Hà Văn Vương, Hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương, xác nhận N. là học sinh của trường (nhà ở H.Cư Kuin) và ở nội trú tại một khu khác.

"Theo thông tin nhà trường thu thập được từ khu nội trú và gia đình, sau buổi học ngày 8.3, cháu N. rời khỏi chỗ nội trú và mất liên lạc đến nay", ông Vương nói.

Cũng theo ông Vương, hiện chưa rõ tung tích em N. Phía nhà trường và gia đình đã phối hợp, cùng đến trình báo với Công an P.Tự An để báo tin về việc học sinh này mất tích, nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm.