Đắk Lắk: Công an khuyến cáo trình báo liên quan vụ án ở trung tâm đăng kiểm

Ngày 9.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải thông báo đối với những người liên quan trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (ở xã Hòa Đông, H.Krông Pắk, Đắk Lắk).

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo các cá nhân, tổ chức có đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất cho Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-06D để được bỏ qua lỗi an toàn kỹ thuật và môi trường của phương tiện, từ đó được cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định, thì đến Cơ quan CSĐT để trình báo và sẽ được xem xét trong quá trình xử lý.

Cơ quan điều tra đọc lệnh tạm giữ hình sự các nghi can tại Trung tâm đăng kiểm 47-06D hồi tháng 2.2023 CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan điều tra cũng cho biết trường hợp cá nhân, tổ chức có đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất cho Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên mà không chủ động trình báo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong tháng 2.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-06D để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trong số 8 bị can trên, có 6 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, trước khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số người tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-06D nhận tiền của các tài xế, chủ xe đến đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm.