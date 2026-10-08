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    Đời sốngCộng đồng

    Phát hiện thi thể nữ giới trôi trên kênh Nhiêu Lộc: Công an TP.HCM thông báo tìm thân nhân

    Trần Kha
    Trần Kha
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang khẩn trương xác minh, tìm thân nhân thi thể một phụ nữ khoảng 50 - 60 tuổi được phát hiện trôi trên kênh Nhiêu Lộc.

    Ngày 8.10, Công an TP.HCM phát thông báo tìm thân nhân thi thể một phụ nữ được người dân phát hiện trôi dạt trên kênh Nhiêu Lộc đoạn qua địa bàn phường Gia Định.

    Công an TP.HCM tìm thân nhân thi thể nữ giới trôi trên kênh Nhiêu Lộc - Ảnh 1.

    Công an TP.HCM đang xác minh, tìm thân nhân thi thể một phụ nữ khoảng 50 - 60 tuổi được phát hiện trôi trên kênh Nhiêu Lộc

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, anh P.T.P (47 tuổi, ở phường Bình Đông, là nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8) trong lúc vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc (đoạn đối diện số 2 đường Trường Sa, phường Gia Định) thì phát hiện một thi thể đang trôi dạt trong tư thế nằm úp. Vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng.

    Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, trục vớt thi thể và tiến hành công tác khám nghiệm.

    Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 50 - 60 tuổi, chưa rõ lai lịch. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo ngắn tay màu đen, quần dài màu đen, chân mang vớ màu xám sọc trắng có chữ "UPPERYOU"; bên ngoài khoác áo dài tay màu trắng cùng một áo khoác len màu nâu.

    Công an TP.HCM tìm thân nhân thi thể nữ giới trôi trên kênh Nhiêu Lộc - Ảnh 2.

    Trên cổ nạn nhân có đeo sợi dây chuyền dây dù màu đen có mặt hình Phật màu xanh

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý ngón áp út bàn tay trái nạn nhân đeo một nhẫn màu vàng; cổ đeo sợi dây chuyền dây dù màu đen có mặt hình Phật màu xanh; bên trong túi áo khoác trắng phía bên phải có một kính mắt màu xanh, gọng màu nâu.

    Hiện tại thi thể đang được bảo quản tại nhà xác Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa.

    Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc nắm thông tin liên quan đến người có đặc điểm nhận dạng nêu trên, xin liên hệ cán bộ điều tra Lâm Đạo Thái Dương (thuộc Đội điều tra - thụ lý án, Phòng PC01) qua số điện thoại: 0987.118.147 để phối hợp giải quyết.

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