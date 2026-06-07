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Công nghệ

Phát hiện thiết bị kích sóng trái phép ở biên giới Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/06/2026 16:49 GMT+7

Các lực lượng chức năng đã phát hiện thiết bị kích sóng trái phép gần cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), gây nhiễu mạng di động và ảnh hưởng hoạt động của các trạm phát sóng trong khu vực.

Ngày 7.6, Cục Tần số vô tuyến Điện (Bộ KH-CN) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh phát hiện thiết bị kích sóng trái phép gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Thiết bị này gây nhiễu mạng di động và ảnh hưởng hoạt động của các trạm phát sóng trong khu vực.

Phát hiện thiết bị kích sóng trái phép ở biên giới Móng Cái - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đang làm nhiệm vụ kiểm tra

ẢNH: TUẤN TRẦN

Theo đó, thông qua hệ thống giám sát và phát hiện nhiễu thông tin di động iSpectra, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã phối hợp với Sở KH-CN Quảng Ninh cùng các đơn vị chức năng phát hiện một thiết bị kích sóng trái phép (Repeater) hoạt động tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Theo cơ quan chức năng, thiết bị được một cá nhân mua từ nước ngoài theo hình thức xách tay rồi tự ý lắp đặt trong căn nhà thuộc một khu đô thị trên địa bàn P.Móng Cái 1 nhằm tăng cường sóng cho các thuê bao di động.

Phát hiện thiết bị kích sóng trái phép ở biên giới Móng Cái - Ảnh 2.

Thiết bị thu giữ được từ vụ việc

ẢNH: TUẤN TRẦN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thiết bị không được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không có dấu hợp quy theo quy định và phát ra tín hiệu gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các trạm thông tin di động trong khu vực.

Các chuyên gia cho biết, việc sử dụng thiết bị kích sóng trái phép, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật có thể làm suy giảm chất lượng mạng viễn thông, gây mất ổn định tín hiệu, rớt cuộc gọi, giảm tốc độ truy cập dữ liệu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin liên lạc.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chủ sở hữu chấm dứt hoạt động của thiết bị và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng các thiết bị vô tuyến điện không rõ nguồn gốc, không có dấu hợp quy hoặc chưa được phép lưu hành. 

Việc sử dụng các thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn có thể gây nhiễu có hại, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ viễn thông và an toàn thông tin liên lạc.

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