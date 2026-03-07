Ngày 7.3, tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), hoạt động thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II chính thức được triển khai. Trong ngày đầu tiên, khoảng 450 tấn hàng hóa đã được xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sôi động ngày cuối tuần ẢNH: N.T

Theo thông tin từ các lực lượng chức năng, có 36 phương tiện chở khoảng 150 tấn hàng đông lạnh được xuất khẩu sang Trung Quốc, với tổng trị giá khoảng 70 tỉ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm tôm hùm, ốc hương, sò lụa, lươn và một số loại thủy sản tươi sống.

Ở chiều ngược lại, khoảng 12 phương tiện đã nhập khẩu gần 300 tấn hàng hóa với tổng trị giá khoảng 35 tỉ đồng. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cấu kiện nhà xưởng, nguyên liệu phục vụ gia công giày dép và may mặc.

Chính thức thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II ẢNH: N.T

Theo kế hoạch, trong ngày 8.3, dự kiến có trên 150 tấn nông sản được xuất khẩu qua cửa khẩu, với trị giá khoảng 80 tỉ đồng; đồng thời lượng hàng hóa nhập khẩu cũng ước đạt khoảng 47 tỉ đồng.

Để bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi, không xảy ra ùn ứ phương tiện, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã duy trì 100% quân số trực làm nhiệm vụ, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Việc thí điểm thông quan cuối tuần tại cửa khẩu Móng Cái được triển khai sau khi tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất tại cuộc hội đàm về thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới. Theo đề xuất của TP.Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), hoạt động thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II bắt đầu từ ngày 7.3.

Thời gian thông quan được thực hiện từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ (giờ Việt Nam).

Để chuẩn bị cho hoạt động này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Ban quản lý khu kinh tế cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, bảo đảm quá trình thông quan diễn ra liên tục và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp logistics, dịch vụ cửa khẩu và Công ty xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động thông quan.

Việc thí điểm thông quan cuối tuần được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực thông quan tại cửa khẩu Móng Cái, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.