Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thí điểm thông quan cuối tuần tại cửa khẩu Móng Cái

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/03/2026 21:54 GMT+7

Ngày đầu thí điểm thông quan cuối tuần tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã có khoảng 450 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cầu Bắc Luân II.

Ngày 7.3, tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), hoạt động thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II chính thức được triển khai. Trong ngày đầu tiên, khoảng 450 tấn hàng hóa đã được xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Cửa khẩu Móng Cái thông quan 450 tấn hàng trong ngày cuối tuần- Ảnh 1.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sôi động ngày cuối tuần

ẢNH: N.T

Theo thông tin từ các lực lượng chức năng, có 36 phương tiện chở khoảng 150 tấn hàng đông lạnh được xuất khẩu sang Trung Quốc, với tổng trị giá khoảng 70 tỉ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm tôm hùm, ốc hương, sò lụa, lươn và một số loại thủy sản tươi sống.

Ở chiều ngược lại, khoảng 12 phương tiện đã nhập khẩu gần 300 tấn hàng hóa với tổng trị giá khoảng 35 tỉ đồng. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cấu kiện nhà xưởng, nguyên liệu phục vụ gia công giày dép và may mặc.

Cửa khẩu Móng Cái thông quan 450 tấn hàng trong ngày cuối tuần- Ảnh 2.

Chính thức thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II

ẢNH: N.T

Theo kế hoạch, trong ngày 8.3, dự kiến có trên 150 tấn nông sản được xuất khẩu qua cửa khẩu, với trị giá khoảng 80 tỉ đồng; đồng thời lượng hàng hóa nhập khẩu cũng ước đạt khoảng 47 tỉ đồng.

Để bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi, không xảy ra ùn ứ phương tiện, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã duy trì 100% quân số trực làm nhiệm vụ, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Việc thí điểm thông quan cuối tuần tại cửa khẩu Móng Cái được triển khai sau khi tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất tại cuộc hội đàm về thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới. Theo đề xuất của TP.Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), hoạt động thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II bắt đầu từ ngày 7.3.

Thời gian thông quan được thực hiện từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ (giờ Việt Nam).

Để chuẩn bị cho hoạt động này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Ban quản lý khu kinh tế cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, bảo đảm quá trình thông quan diễn ra liên tục và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp logistics, dịch vụ cửa khẩu và Công ty xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động thông quan.

Việc thí điểm thông quan cuối tuần được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực thông quan tại cửa khẩu Móng Cái, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tin liên quan

Tăng cường an ninh trật tự khu vực cửa khẩu Móng Cái

Tăng cường an ninh trật tự khu vực cửa khẩu Móng Cái

Trước tình hình lượng khách Trung Quốc nhập cảnh, cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa tăng đột biến, Thành ủy Móng Cái yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Khám phá thêm chủ đề

Cầu Bắc Luân II trung quốc Cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh cửa khẩu quốc tế móng cái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận